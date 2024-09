Este miércoles es el último día que tendrán las familias argentinas para tramitar los subsidios a la luz y el gas mediante la tarifa social. Hasta este 4 de septiembre, aquellos que no se hayan anotado en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) podrán hacerlo a través de la web y evitar perder el beneficio, algo que implicaría un aumento significativo en sus siguientes facturas.

Si bien el proceso de inscripción en el RASE comenzó en junio de 2024, con una duración inicial de 60 días, el Gobierno prorrogó el plazo hasta principios de septiembre para permitir que más familias puedan completar el registro y conservar la ayuda económica. Es por ello que los usuarios que ya realizaron el trámite no necesitan volver a inscribirse, salvo que deseen actualizar su información personal.

Cabe destacar que este mes las facturas experimentaron un aumento del 4% en todo el país y la pérdida de subsidio incrementará aún más el gasto en servicios para quienes no se inscriban. Hasta el momento, la eliminación de la ayuda estatal involucra a 1.700.000 hogares categorizados como "Nivel 2 (N2) - Ingresos bajos" que no anotaron sus datos para la segmentación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tarifas: el Gobierno definió los aumentos para luz y gas en septiembre

¿Quiénes pueden acceder a los subsidios de luz y gas del RASE?

La segmentación tarifaria dividió a los usuarios residenciales en tres categorías según su nivel de ingresos: el grupo de mayores ingresos, clasificado como Nivel 1; el de menores ingresos, Nivel 2; y el grupo intermedio, Nivel 3. Aquellos segmentados en el Nivel 2 son los que pueden acceder a los subsidios, pero deben inscribirse ya que de no hacerlo serán considerados como Nivel 1 y se les eliminará la ayuda.

En números, para solicitar el subsidio los ingresos del hogar no deben superar 3,5 veces el valor de la Canasta Básica Total (CBT), que en julio de 2024 alcanzó los $900.648 para una familia tipo. No obstante, en las provincias patagónicas el umbral es más alto, de $3.845.766, debido a las condiciones climáticas que requieren un mayor uso energético.

Asimismo, aunque el usuario no sea propietario del inmueble, podrá acceder al beneficio económico en caso de cumplir con los requisitos. Si la factura no está a nombre del inquilino, igual puede realizarse el trámite especificando que no es el titular.

¿Cómo inscribirse al subsidio de luz y gas en el RASE?

Para poder inscribirse al RASE y acceder al subsidio de luz y gas se deben seguir estos pasos:

Ir al sitio web del Gobierno y seleccionar la opción “Inscribirse al RASE”: https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/ Completar el formulario de inscripción con la información requerida, que incluye datos personales, laborales y económicos de la familia. Guardar el número de trámite que se envía a en un mail de confirmación al correo electrónico ingresado y que servirá para futuras gestiones.

Cabe aclarar que la inscripción no garantiza el otorgamiento del subsidio, dado que la solicitud es evaluada por la Secretaría de Energía quien finalmente decide, luego de constatar la información.

Subsidios a la energía: más de 30 mil cordobeses aún deben recategorizarse

¿Qué información y/o documentación se necesita para anotarse en el RASE?

El nombre de la Prestadora del servicio, el número de medidor y el número de Cliente tal como se encuentran en tu factura. Podés consultar el modelo de factura acá.

El último ejemplar de tu Documento Nacional de Identidad.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

El ingreso de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico.

Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, tener a mano el número de registro.

Colectivos: la Ciudad anticipó que no habrá aumento del boleto y que absorberá la quita del subsidio

¿Cómo saber si estoy inscrito en el RASE para el subsidio de luz y gas?

Si algún usuario no recuerda haber mandado su inscripción o quiere consultar el estado de su beneficio debe realizar las siguientes acciones:

Chequear en la web correspondiente es decir en la dirección electrónica: www.argentina.gob.ar/subsidios. En ese link, deberá tildar el apartado "Modificar o eliminar la solicitud" e ingresar el número de gestión, el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y el correo electrónico. - Si no recuerda el número de gestión, podrá ir a la sección "¿Olvidaste tu nro. de gestión?", que pedirá el DNI y la dirección de e-mail. Incluso si olvidó el correo con el cual se podría haber inscripto, podrá cliquear en "¿No recordás el correo? Consultá a la Mesa de Ayuda". En ese enlace deberá completar una serie de datos, dejar la dirección de correo electrónico y chequear el mail. Si el usuario llega a recibir un mail de la secretaría de Energía ([email protected]) con el número de gestión, significa que ese usuario estaba inscripto en el RASE y no tiene que hacer nada.

Para evitar estafas virtuales, la secretaría de energía recordó que nadie le puede pedir a ningún usuario una contraseña. Finalmente recordaron que toda la gestión se realiza de manera digital.

RV / Gi