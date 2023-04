Uno de los trabajadores de la línea 620, compañero del chofer asesinado en La Matanza, salió a contradecir las declaraciones de Sergio Berni. El ministro de Seguridad bonaerense había denunciado la presencia de "infiltrados" del PRO durante la protesta de los colectiveros para pedir justicia por Daniel Barrientos, en la que fue agredido.

"Es todo mentira. Somos gente grande. Politizar algo con la muerte de una persona me parece bajo, ridículo. Acá no hay infiltrados, acá damos la cara", sostuvo el colectivero, identificado como Pablo, en diálogo con Radio Con Vos al respecto de las dudas sembradas sobre la motivación del crimen y la manifestación de los trabajadores.

Tras el ataque, Berni denunció "infiltrados" y "agitadores del PRO" en la protesta

El gobernador de la provincia Axel Kicillof, también cuestionó los hechos ocurridos, en particular el momento en el que asesinaron a Barrientos, sobre el cual describió: "Parecía el robo de un blindado y se llevaron un bolso, una mochila y a quemarropa asesinaron a un chofer".

"Es todo un verso que se hace para desviar el caso puntual, que es la inseguridad, porque el tipo sube y en el arrebato apunta con el arma y se le escapa un tiro", explicó el compañero de la víctima, contradiciendo al mandatario, quien también se mostró sorprendido porque los delincuentes portaban "armas de calibre alto".

El colectivero entrevistado aseguró que no hubo "infiltrados" durante la manifestación en la que agredieron a Berni, y que quienes lo golpearon actuaron "en un momento de calentura, de bronca" pero que ahora se encuentran arrepentidos.

Berni, acorralado contra una pared durante la manifestación.

"Le buscan la vuelta para politizar todo esto. Acá es una zona caliente. La gente está cansada, es una caldera que en cualquier momento va a explotar, entonces lo que hicieron fue cazar a dos perejiles", reprochó luego con respecto a la detención de dos colectiveros acusados de haber agredido al ministro.

El chofer cuestionó la forma de proceder de la DDI de La Matanza y añadió: "Fuimos tratados como delincuentes, en lugar de tirar abajo una puerta, una pared, había que mandar un patrullero, una notificación y el compañero se iba a presentar, no había necesidad".

Versiones cruzadas

Berni consideró que el caso no contó con los patrones frecuentes de los hechos de inseguridad e indicó que "no es habitual que crucen un auto a las 4 de la mañana, a un colectivo que no tiene plata", al mismo tiempo que le llamó la atención que durante el ataque fuera empleada una pistola calibre 40 con municiones Smith&Wesson, la cual describió como "típica de sicario". "No sé si nos tiraron un muerto", sugirió.

Axel Kicillof habló de "elementos sospechosos" en el crimen del chofer e involucró a Bullrich

La versión del ministro de seguridad bonaerense tampoco coincide con el relato de María, la esposa del policía de la Ciudad involucrado en el tiroteo que derivó en la muerte de Barrientos, quien declaró: "Es mentira que cruzaron un auto delante del colectivo. Mi marido, que estuvo ahí, me lo dijo".

"Hay cámaras que muestran como subieron los delincuentes arriba del colectivo porque hay una cámara que los toma, y no había ningún auto detrás o delante del colectivo. El auto los esperaba en una calle paralela para huir", explicó en base a lo que le relató su esposo, oficial del Departamento Operaciones Urbanas de Contención (DUOC) que se encontraba entre los pasajeros al momento del crimen.

Guillermo, un trabajador de maestranza que se encontraba presente en el colectivo, también coincidió con el relato de la mujer y aseguró que no se cruzó ningún auto, sino que los delincuentes comenzaron a disparar, "bajaron del colectivo y salieron corriendo por una calle paralela donde había un coche esperándolos".

El ministro se fue del lugar golpeado y con la cara ensangrentada.

En su reconstrucción del hecho, María dijo que tampoco es cierto que los delincuentes solo querían matar al colectivero, sino que uno de ellos subió a la unidad y "pidió los celulares y bolsos a todos los pasajeros", al mismo tiempo que "el otro se quedó en la puerta apuntando a una vecina que estaba con su hija", siendo este el que le disparó al chofer.

"No sé si estaba asustado, pero pareciera que no sabía disparar el arma, como que se levanta la mano al disparar", señaló. A su vez, Guillermo coincidió nuevamente con ella y afirmó que los delincuentes pidieron "los bolsos y celulares" de los pasajeros y luego le dispararon al colectivero: "Por nada le dispararon, él no hizo nada", agregó.

Sobre la motivación para dispararle a Barrientos, el hombre concluyó: "No estarían en sus cabales. Estarían drogados. La verdad no lo sé, se están diciendo un montón de barbaridades, que es política".

AS/ff