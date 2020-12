Exmilitar israelí dijo que existe un "pacto secreto" entre EEUU y los extraterrestres

Haim Eshed, ex jefe de seguiridad en Israel, afirmó el pasado martes 8 de diciembre que los extraterrestres existen y habrían firmado un acuerdo con Estados Unidos, sobre el cual el presidente Donald Trump tiene conocimiento. Asegura, además, que dicha información estuvo a punto de ser revelada.

En declaraciones al periódico local Yediot Aharonot, Eshed manifestó que una “federación galáctica” ha estado esperando a que los seres humanos “alcancen una etapa en la que entiendan qué es el espacio y las naves espaciales” para así poder salir del misticismo. Aun así, el mismo exjefe de seguridad aseguró haber estado en contacto con estas criaturas originadas en otros planetas.

"Los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está preparada", prosiguió Eshed. Acto seguido, dijo que estos seres “sienten igual curiosidad por la humanidad” y buscan comprender “la estructura del universo”.

A medida que fue desarrollando su abordaje sobre el tópico, el respetado profesor y general retirado hizo una impactante revelación. Avaló la ratificación de acuerdos de cooperación entre especies y puntualizó sobre una "base subterránea en las profundidades de Marte" en la que astronautas estadounidenses y representantes alienígenas trabajan y llevan a cabo sus negociaciones.

"Hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres. Ellos firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí", confirmó sin brindar mayores detalles sobre cómo lucen los alienígenas.

"Existen acuerdo de cooperación firmados entre seres humanos y extraterrestres. Estados Unidos es uno de los principales negociadores", dijo el exmilitar.

Eshed agregó que Donald Trump esta al corriente de la existencia de los alienígenas e inclusive estuvo "a punto de revelar" la información, pero se le pidió que no lo hiciera para evitar la "histeria masiva".

La entrevista en hebreo ganó terreno ampliamente después de que el Jerusalem Post la haya traducido y publicado al idioma inglés. La Casa Blanca, el Departamento de Defensa y los funcionarios israelíes no respondieron a la solicitud de comentarios de NBC News.

