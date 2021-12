Un hombre murió al ser alcanzado por un rayo en San Pedro durante un alerta amarilla

El pasado martes, un hombre de 36 años murió tras ser alcanzado por un rayo en la localidad de Río Tala, en el partido bonaerense de San Pedro, según detalló La Opinión Semanario.

El fallecido fue identificado como Juan "Beto" López, un ex futbolista que trabajaba como profesor en el Club Social y Deportivo Independiente de Río Tala, en donde juegan sus hijos; también solía hacer tareas de albañilería y mantenimiento. Fue trasladado al Hospital de San Pedro, pero llegó muerto, y todo indica que se realizará la autopsia por orden de la Justicia.

Juan "Beto" López trabajaba como colaborador en un club de la zona.

El hombre circulaba por la calle Lavalle cuando ocurrió el hecho, justo el día en el que se había registrado un alerta amarilla por tormentas, vientos, caída de granizo y una posible "actividad eléctrica".

En diálogo con TN, Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, contó que se desconoce aún si el hombre se trasladaba en moto como dijeron las primeras versiones: "No tenemos la información sobre si estaba caminando o circulando en su moto (...) Sucedió en el marco de una tormenta que golpeó intensamente esta zona. Estaba anunciada pero no se sabía dónde iba a descargar y descargó en esta localidad. No fue una tormenta eléctrica, pero sí contó con unos rayos que cayeron".

"Descargó en esa localidad. Ocurrió una fatalidad. También hubo voladuras de techos y cayeron algunos árboles”. “Hay que tratar en lo posible de no salir de casa en este tipo de tormentas que son intensas durante poco tiempo. Estar al tanto de las ventanas, tener las ventana cerradas, no sacar la basura. Tener a los más pequeños protegidos (...) la tormenta golpeó en San Pedro y Pergamino, en otras zonas fue más leve. No se prevén grandes tormentas, la alerta es en todo el litoral de la provincia de Buenos Aires", agregó García.

MM/FL