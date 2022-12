El 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. En celebración de la fecha, la Municipalidad de Las Lajas, Neuquén, publicó en Facebook un flyer donde reivindicaron a distintas mujeres. Una de las que apareció en la imagen fue Margaret Thatcher. Sin embargo, este hecho generó polémica ya que se utilizó una foto de la exministra británica durante la época de la Guerra de Malvinas.

Ante el enérgico rechazo, la cuenta oficial del municipio de tan solo 4000 habitantes decidió borrar la publicación. Sin embargo, quedó inmortalizada debido a que una usuaria le sacó captura y la compartió en su perfil. "Solo al municipio de Las Lajas se le ocurre colocar una foto de Margaret Thatcher como defensora de los derechos humanos. Para los que no saben quién es... Fue la primer ministro de Inglaterra durante la gesta de la guerra de Malvinas. Qué falta de cultura y respeto, qué mal que el pueblo de Las Lajas sea representado por una manga de ignorantes", escribió la mujer en un mensaje que acompaña una foto del flyer eliminado.

Para Thatcher, la invasión argentina a Malvinas fue "una acción estúpida"

Los mensajes repudiando el hecho no tardaron en llegar. "Una vergüenza. No pueden ser tan IGNORANTES. Están trabajando para una página pública de una institución que representa una localidad.... ¿La bandera argentina solo para el mundial después se olvidan que son argentinos?", escribió la autora de la publicación. Y agregó en otro comentario: "No pueden NO saber quién fue esta señora... Gestora de una guerra que nos costo la vida de argentinos y las islas... Mínimo espero pidan disculpas públicas por respeto a los veteranos de guerra de la localidad".

Luego de las críticas, la página de Las Lajas borró la publicación.

En ese sentido, otra usuaria preguntó: "¿Defensora de derechos humanos no será mucho? Cuando se hundió el ARA General Belgrano estando fuera del área de exclusión... ¿Ella habrá pensado en los derechos humanos de esas personas?". Además, en los comentarios recomendaron otras figuras históricas para destacar en lugar de Thatcher: "Pongan a Eleonor Roosevelt, a Alfonsina Storni, a Medina de Onrubia, a Marta Isabel Such, a Diana Maffia, a mujeres como Irma Cuña".

Javier Milei dijo que se siente "muy identificado" con Margaret Thatcher y cosechó críticas

Algunos usuarios exigieron saber quiénes fueron los responsables tras la publicación. "Sería bueno saber los nombres de los que trabajan en prensa y redes sociales para saber quiénes son las personas que el pueblo les está pagando un sueldo por hacer ésta pelotudez. Lo único que falta es que pongan la bandera de Inglaterra como símbolo nacional y después digan que fue un error o que se les pasó", se lee en uno de los mensajes.

Cuando se dio a conocer el nombre de quienes serían los encargados del área de prensa y redes sociales de la Municipalidad, la usuaria aclaró: "No tengo nada contra ellos pero deberían tener un poco mas de respeto por todos los que dejaron su vida en las islas Malvinas".

"Thatcher merece ser considerada en la Argentina como una gran libertadora"

En esa línea, Kevin Monzón, responsable de producción gráfica de la Municipalidad, se disculpó en los comentarios: "Como encargado del área me hago responsable de la publicación y pido disculpas públicamente a mi ignorancia de la persona que se encuentra en la efeméride. La publicación ya fue borrada y he tomado nota del error enorme que he cometido para que no vuelva a suceder". Y agregó: "Nuevamente pido disculpas a cada seguidor de la página, a cada persona que aún sigue viendo este post y en especial a cada Veterano de Malvinas que en sus 40 años este error no se puede cometer".

Ante el mensaje, algunos usuarios se mostraron comprensivos: "Abrazo 'Kev querido'. Sé de todas las horas que le metes a tu laburo... Seguro Diosito ya te perdonó así que tranqui siga trabajando y reconociendo día a día los aciertos y errores". Sin embargo, hubo quienes consideraron que esto no era suficiente. "Así se tapan las cosas en este gobierno, borrón y cuenta nueva", se puede leer en una de las respuestas a Monzón.

Tras la acusación sexista de Boris Johnson, Putin le recordó la guerra de Malvinas por Margaret Thatcher

Otro hecho que generó rechazo fue el accionar de la Municipalidad, quienes decidieron eliminar la imagen. "Estaría bueno que pidan disculpas públicas, que tengan dignidad por respeto a los veteranos de guerra de la localidad... Que no solo borren la publicación. Hubiese sido mejor que pidan disculpas y reconozcan el error". Ante esto, Monzón comentó: "Estoy realizando las disculpas públicas en el perfil que está divulgando el error que cometí debido a mi ignorancia".

Ante el hecho, también hubo quienes acusaron a la institución de bloquear a aquellos usuarios que comparten mensajes negativos. "Sería bueno que nos dieran la posibilidad de expresarnos en la pagina de la Municipalidad ya que por pensar diferente nos tienen bloqueados. Se supone que es una página donde todos tenemos derecho a expresarnos libremente a favor o en contra... sino seguiré pensando que acepta solo halagos", manifestó una usuaria. Como respuesta, Monzón explicó que solo bloquea "perfiles falsos", a lo que la mujer que se quejó respondió: "Mi Facebook es real así que no tienen excusas para bloquearme. Que les moleste que uno les diga lo que piensa es otra cosa".

mb / ds