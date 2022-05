En Neuquén no dejaron ir al baño a un nene de 6 años y se hizo encima: renunció la maestra

Una docente de primer grado de una escuela de la provincia de Neuquén le prohibió ir al baño a uno de sus alumnos, de 6 años, y el chiquito se hizo encima, viviendo una triste situación que lo humilló al punto que no quiere volver al colegio y terminó hasta con la renuncia de la docente.

El triste hecho sucedió en la escuela N°279 de Las Lajas, de Neuquén, el pasado lunes 16 de mayo. Allí el nene le pidió a su maestra ir al baño en reiteradas oportunidades, pero la docente insólitamente no lo dejó salir del salón. Todo derivó en el chico haciéndose encima, y cuando le contó a su mamá lo ocurrido, esta se dirigió al colegio para reclamar ante las autoridades.

Según relató a LM Neuquén Soledad Rivera, la madre del menor, al regresar de la escuela su hijo "no paraba de llorar, estaba desconsolado” y explicó que a hermano más grande que había ido a buscarlo, le dijeron que el pequeño "se había manchado con caca de perro”.

El niño asistía a primer grado.

“Tenía todo el guardapolvo sucio y con su cabecita gacha por lo que había vivido”, contó la madre del nene. Luego de eso, la mujer se comunicó directamente con la institución para saber qué es lo que había sucedido, pero no pudo hablar directamente con la docente, ya que "era nueva" en ese establecimiento.

“Cuando finalmente pude hablar con ella me fui de boca, la insulté... Es que no tendría que haber tratado al nene así, dejarlo en esa situación... ¿Cómo no me llamó para que yo lo fuera a buscar? Ella misma me contó que otros nenes le decían que 'había mal olor' pero que no le dio importancia”, expresó indignada.

La justificación de la docente

De acuerdo con el relato de la madre, la docente habría "explicado que no tenía olfato por estar resfriada", aunque reconoció "haber visto al chico inquieto".

“Lo hizo formar en el patio todo manchado delante de todo el colegio”, denunció la madre y agregó: “incluso me mintieron, porque la maestra le dijo delante de todos los papás y alumnos en la puerta de la escuela a mi hijo mayor que su hermano seguramente 'se había manchado con caca de perro' y por eso se había ensuciado”.

La docente que impidió al niño ir al baño renunció luego de que se viralizara su accionar. En tanto, "el nene no quiere volver a la escuela, de la verguenza que tiene por lo que le pasó", señaló la madre del menor.

