El gobernador de Florida quiere prohibir que las escuelas hablen de identidad de género

Las escuelas primarias de Florida, Estados Unidos, no podrían enseñar asuntos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género a partir del 1 de julio próximo, en caso de que el Senado apruebe el proyecto de ley llamado “Don’t Say Gay” (No digas gay), al que la comunidad LGBTQI+ se opone fuertemente.

Desde hace tiempo, la agenda parlamentaria impulsada por el gobernador republicano, Ron DeSantis, se centra en la educación y en que los padres “tomen el control” de lo que se les enseña en clase a sus hijos.

El gobernador estatal, alineado con el expresidente Donald Trump y posible candidato presidencial republicano de 2024, señaló que apuntan a que los padres “puedan enviar a sus niños a la escuela para que reciban una educación, no un adoctrinamiento", y expresó: “No quiero que las escuelas sean una especie de campo de juego para disputas ideológicas”.

En este contexto, el área de Educación del estado de Florida rechazó 54 libros de matemática de la currícula días atrás, al argumentar que los libros de texto eran un intento de “adoctrinar” estudiantes.

Más de la mitad de ellos, señalaron, hacían referencia a la Teoría Crítica de la Raza, una doctrina que propone estudiar el pasado esclavista y de segregación del país como origen del racismo actual y que el pasado 10 de marzo el Parlamento prohibió mediante una ley para quitarla de los programas escolares oficiales.

De esta forma, el departamento de educación (DOE por sus siglas en inglés), eliminó el 41 por ciento de los 132 libros de texto de matemáticas presentados para el plan de estudios del próximo año, porque no estaban "alineados con los estándares de Florida o incluían temas prohibidos y estrategias no solicitadas", dijo el DOE en un comunicado.

El polémico proyecto de ley “Don’t Say Gay”

Conocida formalmente como Proyecto de ley 1834 del Senado “Parental Rights in Education” (Derechos de los padres en la educación) la normativa –que regiría desde el preescolar hasta tercer grado– la iniciativa de Florida plantea que “un distrito escolar no puede fomentar la discusión en el aula acerca de la orientación sexual o la identidad de género en los grados de escuela primaria o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes”.

En esa línea, habilita a los padres a accionar judicialmente “para obtener un fallo declaratorio” en caso de que esto se incumpla, y pedir medidas cautelares, como así también un tribunal podría otorgar una indemnización por daños y perjuicios.

Para convertirse en ley, el proyecto debe pasar dos paneles más en el Senado y luego ante la totalidad de la cámara, controlada por los republicanos.

Joe Harding, representante republicano del estado de Florida y autor de la iniciativa, asegura que con la ley intenta mantener a los padres “al tanto e involucrados en lo que sucede” con la educación de sus hijos y que quienes lo critican están “mal informados por completo sobre exactamente qué hace el proyecto de ley”.

Críticas y cuestionamientos al proyecto para no hablar de género en las escuelas

La iniciativa generó fuertes críticas en Florida y fuera del estado, y quienes se oponen argumentan que silenciará las voces de los estudiantes LGBT+ vulnerables y afectará su desarrollo personal. Además, advierten que podría violar la libertad de expresión y los derechos de la Primera Enmienda de los trabajadores de la educación.

La ONG Equality Florida, que defiende los derechos de las diversidades, cuestionó a DeSantis y lo acusó de dañar “la reputación de nuestro estado como un lugar acogedor e inclusivo para todas las familias. Y peor aún, ha hecho que las escuelas sean menos seguras para los niños".

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, tuiteó afirmaciones a los estudiantes el martes por la noche y les dijo: “Quiero que todos los miembros de la comunidad LGBTQI+, en especial los niños que se verán afectados por este proyecto de ley lleno de odio, sepan que son amados y aceptados tal como son. Los cuido, y mi administración todavía luchará por las protecciones y la seguridad que se merecen”.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, también criticó la legislación:“Todos los padres esperan que nuestros líderes garanticen la seguridad, protección y libertad de sus hijos”, dijo Y agregó: “Hoy, los políticos conservadores en Florida rechazaron esos valores básicos al promover una legislación diseñada para fijar y atacar a los niños que más necesitan apoyo: los estudiantes LGBTQI+, quienes ya son vulnerables al acoso y la violencia solo por ser ellos mismos”.

Kara Gross, directora legislativa y asesora principal de políticas de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Florida, expresó: “Siempre es apropiado que los niños hablen acerca de sí mismos, sus experiencias y sus familias. Estos no son temas tabú, pero prohibirlos los convierte en tales”.

Además, Gross consideró que este proyecto de ley “no hace nada para ayudar ni apoyar a nuestra juventud” y que “tiene la intención de estigmatizar a los jóvenes LGBTQ y sus familiares, y hacer que los maestros teman brindar un salón de clases acogedor e inclusivo”.

