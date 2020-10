Unión civil: la polémica opinión de Monseñor Aguer que lo diferenciaba del Papa Francisco

En un documental, el Papa Francisco avaló las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez como Sumo Pontífice: consideró que “tienen derecho a estar en una familia” y que “son hijos de Dios”. Quien históricamente se diferenció de Jorge Bergoglio y se manifestó públicamente en contra de la homosexualidad y del matrimonio igualitario fue el arzobispo emérito de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, quien en reiteradas oportunidades a lo largo de los años realizó fuertes críticas a las iniciativas por la igualdad de derechos.

En 2010, en plena campaña por la ley de matrimonio igualitario, tuvo una de las posturas más críticas contra la iniciativa e incluso buscaba que la Iglesia impulsara protestas callejeras, como había sucedido en España cuando intentaban aprobar una ley similar. En 2009, cuando se autorizó la unión civil de personas del mismo sexo en la ciudad de Buenos Aires, opinó que "se busca la destrucción de la familia con un fallo judicial deforme".

En su programa televisivo, dijo en ese momento que esto era "un primer escalón en este avance con el que se quiere llegar a la completa adulteración del orden familiar", y pidió "salvaguardar la realidad natural e institucional del matrimonio".

Las ocho definiciones de Monseñor Aguer sobre los gays y la Iglesia

En una entrevista en 2017 con Franco Torchia, negó que el Papa sea “gay friendly” y sostuvo: “Nadie es amigo o enemigo de los gays, hay una doctrina de la Iglesia sobre eso, que la respeta tanto Bergoglio como yo. Y esa doctrina no se cambió, está y estará”, dijo.

En esa línea, señaló que “un sacerdote homosexual nunca debió ordenarse”. “A los muchachos que quieren entrar al seminario yo les pregunto si les gustan las chicas. Sí me dice que sí, les digo ‘ah bueno menos mal’. Yo no ordeno a un candidato que no me diga que le gustan las chicas”, sentenció en la entrevista que se emitió por La Once Diez.

En esa oportunidad se refirió además al rol de la iglesia ante los pecados de alguien que sea homosexual, y afirmó que “si el penitente confiesa su homosexualidad, cree que es un pecado y se arrepiente, es absuelto, pero si no se arrepiente no puede recibir la absolución”. Tiempo atrás, el Papa había dicho que “si una persona es gay y busca al Señor y está dispuesto a ello, ¿quién soy yo para juzgarla?”.

Monseñor Aguer prohibió enseñar sobre el matrimonio igualitario en los colegios católicos

El religioso opinó además que la adopción de niños en parejas del mismo sexo era “negar que existe una naturaleza humana”. “Dar en adopción un bebé a dos mujeres unidas en matrimonio igualitario es una decisión que puede ser replicada pero no la hace justa. Ese niño tiene el derecho de ser criado por un hombre y una mujer”, dijo.

Para Aguer, “el problema es la negación que existe una naturaleza humana. Entonces cualquier cosa es posible. La iglesia reitera que existe una naturaleza humana fuente de los derechos de la persona humana”.

También en 2017, Héctor Aguer prohibió mediante el decreto 096/2017 que se trate el tema del matrimonio igualitario en los colegios religiosos platenses. Consideró que no se puede hacer referencia "a la teoría de género que pretende negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer, de modo que los alumnos puedan discernir rectamente y no sean arrastrados por este error".

Las declaraciones del Papa Francisco

Entrevistado para el documental “Francesco”, que se estrenó el miércoles en el Festival de Cine de Roma, el papa Francisco avaló las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez como pontífice.

“Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios”, dijo Francisco en una de sus entrevistas para la película del director ruso Evgeny Afineevsky. “Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil, de esa manera están legalmente cubiertos”.

El respaldo del Sumo Pontífice a los matrimonios igualitarios se dio en el marco de los temas que, según muestra el documental, más preocupan a Francisco, como el medio ambiente, la pobreza, la migración, la desigualdad racial y de ingresos, y las personas más afectadas por la discriminación.