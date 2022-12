Vacunas anti Covid-19: Vizzotti defendió la "confidencialidad" de los acuerdos con farmaceúticas

Un nuevo conflicto por vacunas contra el Covid-19 se desató entre el oficialismo y la oposición, luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobara 10 acuerdos por US$ 1737 millones sin precisar detalles, aludiendo una "confidencialidad" que exigen los laboratorios que producen las vacunas.

Así lo expresó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien argumentó que “no es el oficialismo en la Auditoría General de la Nación que los quiere mantener en confidencialidad” el contenido de los acuerdos rubricados, “sino que es lo que dicen los contratos por pedido de los laboratorios”.

Y agregó: “Todos los países que firmaron contratos para comprar vacunas COVID -en una situación de emergencia sanitaria inédita en el mundo- firmaron confidencialidad. Entonces, entiendo que el informe tiene que ser confidencial porque el país se comprometió a eso”, justificó en declaraciones a radio La Red. “No es que queremos ocultar algo”, advirtió.

La ley establece que los contratos para compras de vacunas deben ser remitidos a la AGN y este organismo luego debe realizar una auditoría para ver si hubo irregularidades.

“Lo que hacemos por ley es enviar los contratos y todas las enmiendas que se hacen a la Cámara de Diputados y de Senadores, a la comisión de Salud, además de a la Auditoría General de la Nación. También le pedimos especialmente a la SIGEN que nos audite la llegada y la distribución de todas las vacunas”, explicó Vizzotti.

Y continuó: “Hasta ahora, en todos esos ámbitos no hemos tenido más que observaciones. Tuvimos declaraciones sobre situaciones, pero nada puntualmente en relación al cumplimiento de la llegada de vacunas y el pago”.

Sin embargo, los auditores de Juntos por el Cambio, en minoría, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe, que hizo pesar su mayoría y aprobó el documento sin que se pudiera discutir cuestiones tales como la elección de los laboratorios, los montos que se pagaron y la entrega de las vacunas, entre otras cuestiones.

Los contratos contemplan a las vacunas Sputnik V; Sinopharm; CovidShield; AstraZeneca; Pfizer; Cansino; Covax; Moderna y Richmond/Sputnik V.

También consultaron a Vizzotti por una de las críticas que hace la oposición respecto de un "sobreprecio", a lo que respondió que “la información que tengo es que no. El precio se define en función de la cantidad. En mi conocimiento, por los precios en otros países, no tuvimos esa situación”. Y descartó cualquier posibilidad de incumplimientos en la entrega de inoculaciones que no se concretaron. “Argentina no pagó por vacunas que no llegaron. Es mentira que Argentina pagó por vacunas Sputnik que no llegaron”, detalló la funcionaria.

