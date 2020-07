Bullrich llamó a la rebelión en Venezuela pero "a lo Mahatma Gandhi"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, llamó al pueblo venezolano a ejercer su derecho a la rebelión para lograr un cambio político en Venezuela durante un encuentro virtual con referentes del conservadurismo latinoamericano. Sin embargo, y frente a la exaltación de otros líderes participantes como el ex presidente mexicano Felipe Calderón, que tomaron la propuesta en clave armada, la presidenta de PRO debió aclarar que se refería a una rebelión ciudadana, en términos pacíficos.

"Esto se arregla de una sola manera, que está desde la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos que es la rebelión del pueblo contra las dictaduras", sugirió Bullrich trazando un paralelismo con la última dictadura cívico-militar en Argentina y la guerra de las Malvinas para perpetuarse en el poder. Aseguró que dicho derecho se incluyó en la reforma constitucional en la Argentina como un accionar legítimo contra cualquier usurpación de un gobierno por parte de una dictadura. "Acá tiene que haber una rebelión de adentro porque las dictaduras no pueden generar otro mecanismo y es la única rebelión legítima", señaló.

Fue en el marco de una videoconferencia vía Zoom centrado en Venezuela como una amenaza para la región del que participaron también otros referentes latinoamericanos como el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; el ex presidente colombiano Andrés Pastrana; el ex mandatario y actual candidato presidencial boliviano Jorge Tuto Quiroga y el opositor venezolano Richard Blanco, hoy en el exilio, en Buenos Aires. Al tomar la palabra por segunda vez, Calderón se hizo eco de las palabras de Bullrich y dobló la apuesta tras calificar cualquier posible elección como una "farsa".

El ex mandatario del PAN insistió en que deberían avanzarse a través de todas las vías, la movilización, el diálogo, sin descartar "la posibilidad siempre abierta de rebelión armada". Y aunque reconoció que muchos en el foro virtual podían no estar de acuerdo con él, subrayó que era imperioso analizar con honestidad y franqueza todas las opciones ante el paso de los años y el horizonte que se abre en Venezuela. Ante la opción de una vía armada, debía pensarse cómo se puede implementar, remarcó.

"Aquí en la Argentina, las rebeliones son en paz, son a lo Mahatma Gandhi, son de la ciudadanía, son rebeliones de mujeres que con ollas o cacerolas o banderas tienen que lograr avanzar contra un régimen", se apuró a aclarar Bullrich, para bajar los decibeles, mientras en el chat paralelo algunos espectadores ya proclamaban la toma de armas. "Ya hemos aprendido en este continente que otros tipos de formas son peores. Que ninguna forma violenta puede ser buena más aún cuando hay un régimen que utiliza la violencia contra la gente", añadió.

Unos minutos antes, Paula Bertol, ex embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante el gobierno de Mauricio Macri, había solicitado la palabra para intervenir con la misma finalidad. Indicó que "siempre hemos estado del lado del diálogo". "No le tenemos miedo a los dictadores, no tenemos miedo a enfrentarlos pero enfrentarlos en paz", valoró la dirigente de PRO. Y ponderó la "unidad" y la organización" como las estrategias adecuadas.

El encuentro se prolongó a lo largo de más de dos horas y con la participación de cerca de 600 personas en la plataforma que puso el PRO a disposición del movimiento venezolano opositor Alianza Bravo Pueblo. Cada uno de los oradores se centró en diversos aspectos del gobierno de Nicolás Maduro, a menudo con referencias y comparaciones con su propio país.

Por momentos, los discursos se tornaron reiterativos y la ausencia de preguntas por parte de los participantes —que se limitaban a vivar cada ponencia mientras llamaban a una nueva movilización contra el gobierno de Alberto Fernández para el 17 de agosto— redundó en un encuentro de tono monocorde y encorsetado salvo cuando Bullrich frenó los ánimos de alzamiento o los dirigentes cruzaron algunas preguntas fuera de agenda sobre la marcha de la contienda electoral en Bolivia antes de desconectarse hacia el final.

De todos, el boliviano Quiroga fue el que ensayó el discurso más duro contra el "conglomerado criminal" de Maduro. Repasó la historia de Hugo Chávez y la mutación del proyecto bolivariano —que solo buscaba influir en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia— al "branding de Socialismo 21 a través del cual toman el control del hemisferio" gracias al aumento del petróleo, sostuvo. Según Quiroga, la ayuda de los Kirchner, en la Argentina, y de Lula da Silva, en Brasil, lo volvió posible, entre 2004 y 2013.

Con Maduro, el país cayó en manos de una "cuadrilla cocainera" con escasez, hiperinflación, refugiados y represión. "Venezuela no es un país que pueda llamarse que tiene gobierno. Esta ocupado por el Cherif", jugó con el acrónimo de Cuba, Hezbollah, el ELN, Rusia, Irán y las FARC. En calidad de socios de Maduro para expoliar al país, añadió. Y dijo temer que "si Maduro y este conglomerado criminal sobreviven al coronavirus, se van a quedar enquistados casi irremediablemente".

"Aquí, en Bolivia hemos sacado al tirano cobarde prófugo, ahí lo mandamos para Argentina, está en una buena mansión pidiendo que la gente haga marchas", disparó contra Evo Morales, con refugio en la Argentina. Quiroga hizo hincapié en la influencia de una alianza cubano-venezolana como responsable de extender la influencia de este espacio político a toda la región. "Tienen el Grupo de Puebla que es un grupo de ex presidentes procesados por narcotráfico, Lava Jato, por otras cosas, pero sí tienen algo que no tenemos los ex presidentes del otro lado: dos gobiernos que trabajan activamente para apoyar estos proyectos, que son México y Argentina", agregó.

También Ledezma cargó contra Puebla y lo equiparó al Foro de San Pablo como sombras detrás de Venezuela. "Venezuela es una amenaza para nuestro continente porque detrás de ese proyecto que se ha venido desarrollando desde la era chavista esta el Foro de San Pablo y ahora el Grupo de Puebla que quieren expandir, consolidar o conservar las plazas que han conquistado a manera de franquicias", insinuó, aunque no hay representantes venezolanos dentro de este club de referentes progresistas.

El dirigente, que debió escapar en noviembre de 2017 de su arresto domiciliario en Caracas para huir a Colombia, también aludió a la "corrupción galopante" y la "presencia del narcotráfico" en su país. Una "transnacional del terrorismo", describió en alusión a los presuntos lazos del poder chavista con la guerrilla colombiana ELN y la organización libanesa Hezbollah. Pastrana sumó otra "F" al acrónimo de Cherif por la "familia de Maduro" al mencionar las denuncias contra los Flores en Estados Unidos por conexiones narcos.

"No puede volver el fantasma de los diálogos. No puede haber diálogo con un narcodictador. Quién puede hablar con un narcotraficante", se preguntó el colombiano. Y llamó a Bullrich a buscar la forma de interpelar a Fernández sobre si "respalda a una narcodictadura, representada en Nicolás Maduro, un presidente ilegítimo, o respalda a Juan Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela". Poco antes, la presidenta de PRO se había preguntado por qué todavía se duda en el gobierno argentino que Venezuela atraviesa una dictadura si no hay voto secreto, existe el delito de odio, la presión sobre los jueces, no hay libertad de expresión y los presos políticos se cuentan de a cientos, enumeró.

Por cada una de esas características, la ex ministra de Seguridad de Juntos por el Cambio citó alguna anécdota de su paso por Caracas en el pasado. Como cuando un programa de televisión dedicó una emisión a describirla a ella y a Silvana Giudici como amenazas a la soberanía. Lo comparó con la televisión argentina. "Pensábamos que los programas que teníamos en la Argentina donde nos atacaban todos los días, uno que se llamaba 6,7,8 nos ponía de cualquiera manera, eran lo peor", narró. También comentó que discutió la idea de que la empresa Smartmatic se hiciera cargo de las elecciones en Argentina, tras la experiencia que había visto con sus máquinas en Venezuela, aunque reconoció que perdieron "bien, no digo que haya sido por Smartmatic. Hay que ser buen perdedor".

Por último, Bullrich criticó la expropiación de empresas durante el gobierno de Chávez, algunas de ellas argentinas, firmas de primera línea que "ahora son galpones abandonados". "Expropiaron todo para destruirlo", sostuvo. En ese sentido, aseveró que cuando en Argentina quisieron expropiar una empresa, por Vicentín, "una enorme cantidad de argentinos" salieron a oponerse. "Conocemos bien el cuento de que no dejen pasar la primera porque si no viene la segunda, la tercera y la cuarta y, cuando te querés acordar, ya estas adentro de esta dictadura", concluyó.

MB / DS