Video | Una nutricionista se desmayó en vivo en A24 mientras hablaba del consumo de azúcar

La nutricionista Teresa Cóccaro estaba realizando su columna en el programa Buenos Días América, de Antonio Laje por A24, y de repente se desmayó, por lo que debieron interrumpir la transmisión y pasar a un corte comercial. La especialista estaba detallando cómo prevenir el abuso del azúcar y edulcorantes en los niños cuando comenzó a sentirse mal.

Según el propio medio, en la tanda la nutricionista reaccionó y fue atendida por una ambulancia que llegó rápidamente al canal. Luego Cóccaro fue trasladada a un hospital.

La nutricionista participa todas las mañanas del programa, y en esta oportunidad estaba explicando cómo reemplazar el azúcar por opciones más saludables como el coco y la canela, pero comenzó a sentirse mal. Apenas pudo advertirlo su compañera, Malena de los Ríos, cuando Cóccaro se desvaneció sobre ella.

Tras la circulación del video en las redes sociales, no faltaron los comentarios humorísticos sobre la coincidencia del desmayo y su recomendación de disminuir el consumo de azúcar. “Ya estoy yendo al freezer a darme una sobredosis de dulce de leche”, comentó una usuaria. “En A24 una nutricionista estaba hablando de las maldades del azúcar y SE DESMAYÓ EN CÁMARA. No sé ustedes, pero yo me voy a clavar un panqueque de dulce de leche”, escribió otra.

“Queríamos avisarles que nuestra querida nutri, Teresa Coccaro, se encuentra bien. Le bajó la presión y nos fuimos unos minutos antes”, escribieron desde la producción de Buenos Días América.

En enero de este año, pero en Telenueve, el movilero Carlos Ferrara se desvaneció a causa de un golpe de calor. En ese momento se pudo ver la imagen del cronista del ciclo que estaba hablando sobre los testeos de coronavirus en el teatro Colón, desmayado boca abajo en el piso.



RB/fl