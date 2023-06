Votó la madre de Cecilia Strzyzowski en Resistencia: "El de hoy es el voto bronca"

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, la joven chaqueña de 28 años que desapareció el pasado 1 de junio, votó este domingo en una escuela de Resistencia, ocasión en la que consideró que "lo de hoy en Chaco es el voto bronca".

"Mucha gente me decía que no servía votar en las PASO, pero sí sirve. Hoy la forma de marchar es votar", remarcó la mujer este domingo al salir de la Escuela secundaria 54 "Pablo Ricchieri", en Resistencia, añadiendo que "si están conmigo, vengan a votar, que en los votos se den cuentas que la gente tiene bronca".

"Hoy es el voto bronca, porque sirve para que se den cuenta del enojo que tiene la gente. Vengan y voten, la marcha más importante es hoy en la urna", expresó.

La hija de Romero desapareció el pasado 1 de junio y, hasta el momento, las principales hipótesis apuntan a que la joven habría sido asesinada por su esposo, César Cena, y sus padres, Emerenciano Cena y Marcela Acuña, quienes son dirigentes chaqueños fuertemente vinculados al actual gobernador de la provincia, Jorge Capitanich.

De hecho, ambos estaban incluidos en la lista del gobernador que busca la reelección, él como precandidato a diputado provincial y ella como precandidata a intendenta de Resistencia. Sin embargo, ante la conmoción y el revuelo que provocó la desaparición de la joven, ambos fueron retirados de sus precandidaturas.

"Son cosas que a veces me quiebran, que no entiendo. No puedo entender esto, no sé qué pudo haber visto mi hija o por qué les molestaba tanto como para que armara todo esto que parece salido de una novela de policiales, qué tanto les molestaba", concluyó la mujer, visiblemente afectada por el atroz caso de su hija.

Asimismo, la mujer anunció una nueva concentración pactada para este lunes a las 16:30, la cual se llamará Marcha Rosa, en honor al color favorito de Cecilia, en la que se lanzará un globo al cielo con mensajes dedicados a la joven. "Es simbólico y quiero que sea pacífico, no quiero que nos reconozcan con andar con palos, rompiendo cosas, no".

