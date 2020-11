Los argentinos aumentaron el consumo de alimentos basados en plantas

A contramano del deterioro pronunciado de la economía argentina desde 2018 y la identificación de la carne (sobre todo la vacuna) como uno de los alimentos esenciales en la dieta argentina, está aumentando la demanda de alimentos basados en plantas.

Un ejemplo de este fenómeno es Vegan Nature, una empresa argentina que comenzó en 2011 y creció 72% entre 2018 y 2020 y que proyecta una facturación anual de más de $ 200.000.000 para el año 2021.

Vegan Nature cuenta con más de 30 productos y tiene el 30% de participación del mercado de medallones. Además de comercializar la marca Nuestra Casa Vegana, integra a su cartera a otras dos marcas; Augusta -quesos a base de castañas de caju, y Green Think -helados a base de leche de almendras y castañas.

Para ampliar sobre esta tendencia de consumo, Super Campo dialogó con Francisco Piñero Pacheco, presidente de Vegan Nature y presidente de la Asociación de Productores de Alimentos a Base de Plantas, entidad que nuclea a más de 80 empresas, lo que equivale al 95% de la oferta “Plant Based” en Argentina.

"Sufrimos la devaluación de 2018, las elecciones de 2019, la pandemia de 2020 y todos hemos crecido", dijo Francisco Piñero Pacheco, presidente de la Asociación de Productores de Alimentos a Base de Plantas.

“Desde hace unos años, la tendencia global hacia este tipo de alimentación -Plant Based- crece a un ritmo impactante, en 2019 estuvo entre las 5 tendencias más firmes del planeta. Este año, tal vez producto de la reflexión que propone los tiempos de pandemia, es por lejos la tendencia de consumo número uno en el mundo, las ventas de todo el nicho se dispararon exponencialmente”.

El presidente de Vegan Nature identifica “tres ejes fundamentales para que una persona consuma alimentos en base de plantas: la salud, el medio ambiente y la sensibilidad al dolor animal por el producción masiva que tenemos. Yo como alimentos en base de plantas porque me hace sentir mejor y el cuidado del medio ambiente no es tan fuerte para mí, pero sí lo es para otra persona. También hay motivos de pertenencia a un grupo que se alimenta de una determinada manera”.

Preferencias

Los productos más demandados por los consumidores son los medallones “y hay mucha demanda de las leches vegetales, porque son más livianas y cumplen la misma función. Ahora estamos lanzando una sexta marca con productos sustitutos de la carne, como hamburguesas de proteínas de arvejas y cereales con la misma textura, sabor y el mismo comportamiento que una hamburguesa de carne”, afirma Piñero Pacheco.

Con respecto al objetivo de estas hamburguesas, el empresario afirmó que “si bien se posicionará en el mercado interno, nuestro objetivo es competir en el exterior en ese segmento. Estamos ultimando las pruebas de producto y estamos definiendo una marca que suene y conviva en culturas tan disímiles como Estados Unidos, Italia o Japón”.

Acerca del presente y la proyección de las empresas que elaboran alimentos basados en plantas, Piñero dijo que “sufrimos la devaluación en 2018, las elecciones en 2019 y la pandemia en 2020 y todos hemos crecido. Es curioso ver la cantidad de dietéticas que se han abierto en los últimos tiempos. Después se verá hasta dónde resiste el mercado tantos puntos de venta, pero es un proceso que se dará naturalmente”.

Ell perfil de los compradores de estos productos no se limita a los veganos o vegetarianos: “El 70% de mis consumidores no son vegetarianos ni veganos, sino omnívoros que alternan nuestros alimentos en su dieta. Hay gente que está empezando a alternar y es la base del crecimiento de esta industria. El tema es comer lo que a uno le hace sentirse bien. A veces la elección de la comida es una posición frente a la vida y es muy respetable, como los veganos que tienen una filosofía de vida porque no toleran los sufrimientos de animales”.