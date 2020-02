La Bolsa de Rosario suspendió a Vicentin como operadora de granos

La Bolsa de Comercio de Rosario suspendió a la cerealera Vicentin como operadora del Mercado Físico de Granos. Ayer la empresa pidió el concurso preventivo de acreedores y esta nueva medida permanecerá efectiva hasta que la compañía acredite la homologación del acuerdo.

La entidad tomó la decisión debido a que Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó ayer lunes la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre último, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones y postergó esos pagos.

Según explicó el presidente de la entidad, Daniel Nasini, "el Reglamento de Operadores del Mercado Físico de Granos de la BCR establece expresamente en su art 10° que la presentación en concurso preventivo de una firma operadora implica la suspensión de la misma para operar en tanto se logre la homologación del acuerdo de acreedores".

Vicentin solicitó concurso preventivo de crisis

El directorio de la firma confirmó que solicitó "el concurso preventivo ante el Juzgado de Primera Instancia Distrito Número 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista", en la provincia de Santa Fe.

En tanto, el presidente de la Bolsa de Rosario reconoció que "algunos socios nos piden que actuemos en los temas que los afectan y en ese marco es que tenemos que asegurar que la actuación de la Bolsa se de dentro de su reglamento, que son procedimientos e instancias que hay que respetar", dijo en referencia a la suspensión de la agroexportadora, consignó el diario La Capital.

"Sabemos que la cesación de pago de Vicentín afecta de manera negativa en la cadena comercial y de producción. Por ello, hemos estado reunidos con los sectores que participan en la BCR y también con diversas autoridades de nivel nacional, provincial y municipal", agregó el directivo.

De todos modos aclaró que "la Bolsa no tiene injerencia en las decisiones de los operadores ni en la situación interna de las empresas" y por eso "debe ser respetuosa y cautelosa a la hora de intervenir solo en las situaciones en que sus estatutos y reglamentos la habilitan".

Sin embargo, reconoció que el problema no es menor y por eso "a partir de situaciones como éstas han surgido algunos de los elementos más innovadores y revolucionarios... y es probable que frente a estas situaciones que estamos viviendo surjan otros que optimicen el mercado", dijo. Nasini también aclaró que la Bolsa no hace un seguimiento de la situación patrimonial de las empresas asociadas" porque "estatutariamente no corresponde".

Proveedores de Vicentin van a la justicia

En total, la deuda de Vicentín es de US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y, otros US$ 350 millones, con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, con $ 18.000 millones, seguido por el Provincia con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

El presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, dijo hoy que la semana pasada se reunió con representantes de otros bancos públicos para acordar una única representación en el concurso de acreedores, y designar en conjunto "un veedor o asesor financiero".

La compañía, de 90 años de antigüedad, aseguró que "no se abandonarán los pasos" alcanzados para la culminación del plan expresado en el comunicado del 5 de febrero último, y seguirá "sin descanso" los objetivos de defender sus fuentes de trabajo, rehabilitar su operatoria industrial y comercial y concretar una reestructuración de sus pasivos "en condiciones y términos que sean mutuamente fructíferos para acreedores y para la empresa".

Vicentin se había visto forzada a vender una porción de su participación en Renova, un emprendimiento que tenía junto con la firma suiza Glencore, en diciembre último, mes en el que también sorprendió con la demora de pagos y el posterior anuncio de una reestructuración de parte de su deuda, por U$S 350 millones, consignó la agencia Télam.

Un acreedor de la agroexportadora Vicentin presentó el jueves pasado en un tribunal civil y comercial de Rosario el primer pedido de quiebra de la firma santafesina.

El grupo Gagliardo Agrícola Ganadera (Gagsa) realizó la presentación del pedido de quiebra en el juzgado Civil y Comercial 14 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Quaglia.

