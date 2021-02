Carne a precios populares: "Si hay cortes con grasa, el consumidor no los va a llevar"

El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Daniel Urcía, se refirió a la marcha del acuerdo entre el Gobierno y los frigoríficos exportadores para vender cortes de carne vacuna a precios populares.

"Está funcionando bien, hemos logrado en aquellos frigoríficos regionales trabajar con otras cadenas por fuera de la Asociación de Frigoríficos Unidos. Nos están informando los frigoríficos que algunos operadores han ido un poco más lejos y tienen cortes con los precios acordados todos los días de la semana".

Consultado sobre las imágenes que aparecieron en las redes sociales de bandejas que muestran cortes del acuerdo con gran presencia de grasa, Urcía dijo que "eventualmente pueden aparecer en las redes algunos cortes con mucha grasa y, como está exhibida, el consumidor tiene la posibilidad de no llevarse esa bandeja. Si esto ocurre, el repositor la retirará de la góndola. Hemos visto fotos de bandejas en exhibidoras y no en cajas registradoras, lo cual habla bien de la boca de expendio".

El presidente de FIFRA agregó que "no se está ocultando nada. Se puede objetar que quizás no se debió poner en la góndola, pero es no es la regla. No podemos hacer de la excepción una generalidad. Ésta es que se trata de carne de calidad, mucha de ella son de los mejores novillos de la Argentina. El 95% de los cortes no tendrán ninguna observación. Cuando vamos a buscar en la góndola los precios cuidados, que es un precio político, juega la política".

Urcía también explicó por qué las carnicerías no pueden ofrecer estos cortes al público: "Estos precios no son de mercado y tiene un volumen determinado y participan frigoríficos exportadores y bocas de expendio que pueden absorber o compensar con otras alternativas estos precios especiales. Una carnicería es mono producto y un supermercado es multi producto, que puede compensar lo que deja de ganar por otro lado. La única defensa que tiene el carnicero es la media res que recibió y cómo aprovecha hasta lo último que le queda. Una carnicería podría oferta en un solo corte, porque los ocho cortes representan el 30% de la media res".