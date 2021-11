Caso Etchevehere: investigan presunto fraude en la comercialización de ganado

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) junto a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), ambas en la órbita de la justicia federal, emitieron un dictamen donde le piden a la justicia federal de Entre Ríos una serie de diligencias para investigar presunto fraude al Fisco por ocultamiento de tenencia, comercialización o transferencia de cabezas de ganado.

Desde el 16 de septiembre, la PROCELAC se encuentra investigando la rendición de cuentas de 11 años de administración de la sucesión Luis Félix Etchevehere, donde manifiesta haber detectado múltiples irregularidades, entre ellas la cantidad de cabezas de ganado declarada ante la justicia, y la creación en 2019 de Los Alerces S.A.S., una empresa que habría sido utilizada por el grupo Etchevehere "para blanquear hacienda y vaciar la sucesión, tal como lo hicieron con Construcciones del Paraná S.A. para vaciar El Diario", indicaron allegados de Dolores Etchevehere.

Dolores Etchevehere: "La violencia de género de mis hermanos forma parte de una cultura".

En el análisis jurídico se destaca el informe de un perito agrónomo que detalla una serie de irregularidades relacionadas con las declaraciones de stock de hacienda existente en los establecimientos de la familia Etchevehere.

“Entre ellas, la falta de detalle de las actividades que se realizan con los rodeos de hacienda, la ausencia de información que permita establecer cuál era el stock disponible al inicio del proceso sucesorio y su evolución, la falta de declaración periódica sobre nacimientos, muertes, compras y venta de ganado, la falta de presentación de documentación respaldatoria sobre vacunación de Aftosa, la falta de detalle de los establecimientos agropecuarios en los que se realiza la actividad ganadera de la sucesión de modo tal de poder realizar la constatación en donde se encuentran los bienes. Sobre este aspecto, el perito indicó que la familia Etchevehere le habría referido que era imposible juntar la hacienda para realizar la constatación porque se encontraba dispersa en muchos campos”, detalla el dictamen.

Asimismo, el perito relata en su propio informe que mantuvo una reunión con Leonor Barbero Marcial, Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere donde les planteó diversos interrogantes y se negaron a dar la información aduciendo un supuesto pacto de confidencialidad entre las partes.

Por ello, la PROCELAC y la UFEM le piden al Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, a cargo de Leandro Ríos, que proceda con distintas diligencias: solicitar al SENASA los movimientos de ganado, solicitar al juzgado civil Nº 7 información sobre el estado de la sucesión, y solicitar a la AFIP y a la provincia de Entre Ríos toda la información referida a Los Alerces SAS.

Al respecto, Dolores Etchevehere enfatizó: “Ya está comprobado que los Etchevehere corruptos son unos delincuentes, fueron condenados por la justicia federal y está todo dado para que los procesen por el vaciamiento de El Diario. Ahora tendrán que dar explicaciones sobre cómo ocultan hacienda y evaden al fisco".

Según Dolores, "el problema es que el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, es amigo de Luis Miguel Etchevehere. El pacto de poder está operando para cajonear todas las causas y seguir dilatando lo que es una verdad a voces. Mis derechos en Entre Ríos no están garantizados”.

Monolito por el desalogo de Dolores y del Grupo Artigas

Mañana sábado 6 de noviembre, al mediodía, los hermanos Etchevehere (Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián) harán un acto en la entrada al campo recuperado y descubrirán una placa en un monolito emplazado frente a la tranquera del establecimiento Casa Nueva, en Entre Ríos. El objetivo es celebrar el desalojo de su hermana Dolores e integrantes del Grupo Artigas, que habían ingresado al campo.

Juan Diego Etchevehere señaló a TN que “el 6 de noviembre es un día muy importante para nosotros porque estaremos descubriendo un monolito en agradecimiento y en honor a todas aquellas personas que defendieron con mucha valentía y con un sentido de una solidaridad muy grande el derecho a la propiedad privada”.

Al respecto, Dolores Etchevehere agregó: “No les queda otra que operar en el plano de lo simbólico, porque los números y los papeles no les cierran. Son unos ridículos, no sé quién va a querer sacarse una foto con una banda de delincuentes en un monolito que evidencia, como analizan los académicos, una crisis fálica. Ellos celebran un año del desalojo, pero muy pronto se va a cumplir un año de las indagatorias por vaciamiento de El Diario que aún no terminaron”.

LM cp