Dolores Etchevehere: "La violencia de género de mis hermanos forma parte de una cultura"

Dolores Etchevehere es integrante de una de las familias entrerrianas más poderosas del país y mantiene una disputa por la herencia con sus hermanos Arturo Sebastián; al expresidente de la Sociedad Rural Argentina y exministro de Agricultura en el gobierno de Macri, Luis Miguel; y al exdelegado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en el macrismo, Juan Diego.

La única hermana mujer de la familia Etchevehere publicó recientemente su primer libro titulado “Sola. Una familia millonaria, una mujer excluida, una pelea desigual, una alianza inesperada” donde relata su historia familiar y la batalla jurídica por más de 11 años y posteriormente aliarse a Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande.

– ¿Qué la movilizó a escribir un libro?

– Es algo que el imaginario colectivo lo demandó. No es el libro que hubiera esperado escribir. Habría previsto escribir algún libro de poesía o cuentos, pero no algo así. En un momento vi la necesidad de escribir este libro, donde trato de develar muchas cuestiones internas que significan y responden a muchos por qué. El caso se abordaba desde el punto de vista técnico y jurídico como, lo que es, un caso de corrupción, pero también tenía la potencia de mis vivencias que me llevaron a decir basta el 15 de octubre de 2020.

– ¿Qué aspectos de las costumbres familiares considera que, vistos desde hoy, pueden considerarse contrarios al género femenino?

– Escribir implica reflexionar y me encontré de nuevo con situaciones que me causaron mucho dolor. Cuando era muy chica, detrás de la mesa familiar mientras comíamos había dos mujeres paradas y calladas atentas a llenar inmediatamente un vaso que quedaba vacío. Viéndolo en retrospectiva, eran consideradas como “nadas”, porque en la mesa de hablaba de todo tipo de cosas, como negociaciones oscuras con el poder, pero nunca se podría sospechar de que esas personas pudieran contar esa información afuera. Esas mujeres jamás iban a hablar porque eran totalmente sometidas. Además a quién les iban a creer, ¿a ellas o a un Etchevehere?.

Dolores Etchevehere que condena a sus hermanos y su madre

– ¿Por qué piensa que es víctima de violencia de género por parte de sus hermanos forma parte de una cultura?

– La violencia de género de mis hermanos forma parte de una cultura patriarcal que está muy aceitada porque es redituable, no solo desde el punto de vista económico.Además es particular porque son tres varones y una mujer y dentro de la familia de origen represento un capital importante. Esta violencia de género artículo quinto inciso 4 de la ley 16845 que refiere a la violencia económica y extorsión. Al representar un capital, piensan que “si le corresponden 10, le damos 1,5”. Así querían excluirme, no dejándome participar en la parte productiva para tener la libertad de hacer lo que quiera con las cosas. No acceder a mi patrimonio no me permitió desarrollarme y por eso tuve que salir a la arena de la Justicia.

– ¿Qué cambió desde el año pasado, cuando se conoció públicamente su adhesión al Proyecto Artigas, impulsado por Juan Grabois?

– A partir de la tracción del Proyecto Artigas se ha avanzado muchísimo, porque después de siete años, los Etchevehere corruptos fueron llamados a indagatoria. Estas indagatorias estaban “cajoneadas”, volvieron a llamarlos y estarían en condiciones ser procesados. Por otro lado, a través del Proyecto Artigas hemos puesto en agenda la necesidad de que empecemos a generar la agroecología y comunidades rurales.

Dolores Etchevehere.

– ¿No teme que puedan encasillarla en uno de los lados de la “grieta” por las posiciones políticas de sus hermanos y de Grabois?

– No estoy en la grieta. No renuncio a lo mío, pero eso no significa que descarte a quien tengo al lado o utilice al vulnerable para beneficio propio. Yo sigo siendo la misma, con mis costumbres junto con el proyecto Artigas coordinado por Juan Grabois, un ejemplo de humanismo sin grieta. Con Juan, como mi abogado no utilizamos la grieta para algún objetivo, estamos tratando de decir que se pueden hacer las cosas bien para que todos estemos mejor sin desdibujar unos a otros.

– ¿Por qué decidió bajar su precandidatura a diputada?

– El Frente Patria Grande me propuso como diputada por Entre Ríos y tuvimos una gran receptividad, pero llegó un momento donde había había que decidir de ir por afuera o con el Frente de Todos. Decidimos ir con el Frente de Todos, pero con el compromiso del candidato Enrique Cresto de llevar adelante una agenda. Uno de los temas es el acceso al agua, no solo para los que viven en las ciudades sino también en las comunidades rurales. Por otro lado, queremos trabajar fuertemente en facilitar el acceso para los que no la tienen. En mi familia se consiguen tierras levantando un teléfono mientras otros no tienen para comer.

LM CP