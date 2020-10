"Ellos no hacían casi nada, estaban como de vacaciones", contó el casero de los Etchevehere

Omar Barreto, el casero de la estancia de la familia Etchevehere en Entre Ríos, fue un testigo privilegiado de la ocupación que militantes del Proyecto Artigas llevaron adelante en el campo de Santa Elena, y en diálogo con el canal Todo Noticias contó un detalle curioso:

"El primer día vino esta señora, Dolores Etchevehere, que yo no había visto nunca en la estancia desde que entré en enero, me saluda y me dice ¿'Usted es Barreto, el marido de Ramona?... Yo soy Dolores, la dueña de la estancia",

El campo de la familia Etchevehere fue desalojado este jueves 29 de octubre por orden de la jueza Maria Carolina Castagno, quien dispuso la restitución inmediata del campo a los hermanos varones de Dolores Etchevehere, quien había ocupado el lugar acompañada por decenas de seguidores del dirigente social kirchnerista Juan Grabois, vinculado al oficialismo y al Papa Francisco.

"Ellos no hacían casi nada, estaban un rato a la mañana en la huerta y nada más, después tomaban sol, mateaban, a la noche cantaban hasta las 3 o 4 de la mañana, estaban como de vacaciones...", señaló el casero del campo de los Etchevehere, sobre la particular experiencia de los militantes que ocuparon la estancia con su proyecto de agricultura popular. Lo cierto es que en el lugar se mostraron los plantines de perejil que habían sido comprados en una forrajería y sembrados no muy lejos de la casa principal:

"Yo la saludé (a Dolores Etchevehere) porque soy una persona educada, ella y los que la acompañaban me pedían que les entregara la llave de la casa principal, les dije que no la tenía, que la tenían los señores, después la agarraron a mi señora, la metieron en mi casa, yo no sabía nada que estaban usurpando ni nada...", contó Barreto.

El empleado agregó que "después fueron a mi casa diciéndome que 'querían ser buenos vecinos, que compartiera con ellos el mate y que querían ser amigos, pero yo les dije que no me comprometieran, que yo tenía mi trabajo que yo respetaba a mis patrones. Eso fue lo que les contesté...".



"Armaron una especie de perímetro, y me dejaban en mi lado, y ellos estaban en el otro lado", agregó Barreto, señalando que los militantes del Proyecto Artigas, que responde a Juan Grabois. "Apenas se fueron fuimos con mi señora a ordenar un poco, dejaron un desastre, todos desordenado, sucio...", indicó Barreto.

Sobre el caso que se conoció de la muerte de un carnero, Barreto contó que el triste suceso derivó de que el grupo de seguidores de Grabois, a poco de irrumpir en el campo de Leonor Etchevehere y sus hijos varones desconectaron el tendido del "boyero eléctrico", que mantenía a esos animales en un determinado sector, Al verse sin esa contención, los animales tenían acceso a la alfalfa, "y ahí se empastaron", dijo Barreto. Esa fue la causa de su deceso.

Barreto también mostró el horno de barro que estaba a medio construir también cerca de la casa: "les faltaba poco para terminarlo, pero quedó sin techo". El empleado de los Etchevehere se encargó durante las dos semanas de usurpación de las tareas del tambo del lugar, en las que el grupo de ocupantes no interfirió.

