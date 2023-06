El campo convoca a legisladores para diseñar políticas de largo plazo

Referentes del campo se reunirán con legisladores el martes 27 de junio en el “Primer Congreso de Políticas Públicas para la AgroBioIndustria”, que tendrá lugar en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El objetivo del encuentro que organiza la Fundación Barbechando es buscar consensos para elaborar una agenda de mediano y largo plazo.

El objetivo de los organizadores es generar un espacio de encuentro y debate de ideas para el trabajo de una agenda de mediano y largo plazo.

Manuel Chiappe, director General de la Fundación Barbechando, comentó a PERFIL que “buscamos terminar con el divorcio entre el campo y la política, que es mutuo y nos ha costado muy caro al país".

"El objetivo es sentarnos a la mesa y empezar a trabajar en unir el campo con la política para hacer las cosas distintas. Eso quiere decir trabajar en políticas públicas con una mirada de largo plazo, para el desarrollo del agrobioindustria, que es un término mucho más amplio. Eso incluye producción de energía, combustibles, genética, agregado de valor, entre otros”, añadió el directivo.

Casos de éxito

En el congreso se tratarán casos de políticas públicas agrobioindustriales de largo plazo consideradas como exitosas de Brasil, Australia y la provincia de Córdoba.

Los invitados internacionales son Nilson Leitao, ex diputado y ex presidente de Frente Parlamentario Agropecuario de Brasil y Joanna Hewitt, ex secretaria de Agricultura de Australia. Por Córdoba estarán Sergio Busso y Catalina Boetto, minisitro de Agricultura y secretaria de Ganadería, respectivamente.

En el caso de Australia y Brasil, Chiappe considera que son importantes porque “ellos vienen creciendo constantemente creciendo en todos los números y nosotros en una meseta o cayendo. En el caso de Córdoba, se puede mostrar las buenas prácticas, caminos rurales con la mesa de enlace e inciaitivas para darle valor agregado. La idea es que lo invitados puedan interactuar con los legisladores y los escuchen de primera mano”.

Según el director de Fundación Barbechando, están invitados todos los diputados y senadores y “hasta el momento confirmamos 60. Buscamos que estén de todos los partidos políticos y colores”.

“Venimos trabajando con una hoja de ruta con lo que denominaos Ideas Argentina +47, es decir que incluya a los 47 millones de habitantes. En ese proceso estamos proyectando cómo podría estar la Argentina en cuatro mandatos presidenciales. Además del agro, tenemos que prender otros motores económicos como la minería, el petróleo, la economía del conocimiento y el turismo que ayudan a traer dólares al país”, concluyó Chiappe.

