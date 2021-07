La liquidación de dólares del campo fue récord en el primer semestre

La liquidación de divisas de la agroindustria en el período enero - junio 2021 marcó un nuevo récord histórico absoluto, con 16.660 millones mil millones de dólares. El segundo récord se había producido en la cosecha 2016, con un total de 13.123 millones de divisas ingresadas en el mismo período comparativo.

La liquidación de dólares del campo en junio fue de US$ 3,3 mil millones y marcó un nuevo récord.

Según el Monitor Agroindustrial de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera (CIARA), en relación con el ingreso durante la cosecha anterior 2020, el aumento en este año fue de US$ 7.353 millones, equivalente a un incremento del 80%. Junio fue el segundo mes récord de ingreso de divisas por US$ 3.358 millones, solo superado por la liquidación del mes de Junio del 2018, con US$ 3,833 millones.

Ventas de productores

El volumen de ventas de soja disponible por parte de los productores entre el 13 de mayo y el 26 de junio de 2021 aumentó un 307% con respecto al mismo período del año pasado.

“Según finaliza la cosecha de soja, el volumen de ventas del productor va diminuyendo. No obstante, se puede confirmar que en esta campaña 2020/21 el volumen de ventas de los productores ha sido sorprendente e inusualmente alto”, señalaron desde la entidad.

Entre el 13 de mayo y el 26 de junio, los productores vendieron un total de 5,73 millones de toneladas de soja, mientras que en igual período del 2020 las ventas alcanzaron las 1,4 millones de toneladas (+4,32 millones de toneladas).

Soja: terminó la cosecha con una producción de 43,7 millones de toneladas.

En porcentaje, este año los productores vendieron 307% más que a igual período de la cosecha anterior.

Ventas de maíz

En cuanto al maíz, desde el 1 de marzo al 26 de junio de 2021 los productores vendieron 9,8 millones de toneladas de maíz, un 109% por encima del registro en el mismo período de 2020, (4,7 millones de toneladas).

“Hubo sustanciales cambios en el patrón de ventas y formas en la comercialización de la nueva cosecha. El fuerte ritmo en las ventas de los productores obedece a necesidad de cobertura de compromisos previos, asuntos de logística y los buenos precios pagados por la exportación”, explicaron desde la entidad.

