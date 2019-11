Una big band que revive la música de los videojuegos y el animé en versiones para orquesta

por César Calvo

Power Up es uno de los fenómenos musicales del momento. Este grupo nacido desde el mundo de los animé y los gamers es un verdadero suceso en Argentina y el exterior, ya que une dos mundos, el de las grandes orquestas con el de los fanáticos del entretenimiento. Con una big band como núcleo y una orquesta de alrededor de 70 músicos preparan un show con la música de videojuegos, animé, series y películas. No se trata solamente interpretar las bandas sonoras sino de crear versiones originales, con una conexón única con su público que aportan ideas a la hora de armar su repertorio. El próximo viernes 22 de Noviembre a las 21hs se presentan en el teatro Coliseo de Buenos Aires. PERFIL conversó con tres de los integrantes de Power Up, el saxofonista y director Mariano Cazorala, la cantante Flavia Pérez, y el guitarrista Emiiano Dalmati.

—¿Cómo nace Power Up?

—Mariano Cazorala: Power Up nace de la necesidad de un grupo de Gamers de hacer música de videojuegos. En un formato muy particular, empezamos con una big band, con un montón de vientos y una base rítmica importante, y pasamos a tocar con grandes orquestas que nos acompañan en los mejores teatros de todo el país.

—Flavia Pérez: Con el tiempo nos dimos cuenta de que teníamos muchos gustos en común y que era hora de sumar música de otras cosas que nos gustan como por ejemplo el animé, las películas o las series. Así se fueron sumando a nuestro repertorio en los distintos shows.

—Emiliano Dalmati: Empezamos con un grupo chico de fans, que eran gente como nosotros, básicamente, y fue creciendo cada vez más sin que nosotros nos diéramos mucha cuenta, al principio. Hasta que no nos quedó otra posibilidad que empezar a tocar en lugares más grandes, justamente porque el público lo pedía.

—FP: Hace varios años que nos están convocando para eventos mucho más masivos, como las convenciones que están relacionados con el animé, cómics o las películas. También hemos tocado en el Teatro Colón en otro contexto. El último show fue en el teatro Gran Rex. Yo canto en un montón de idiomas, inglés, español o japonés según lo que requiera la música que estamos tocando, esa es nuestra prioridad número uno, hacerle justicia a la música que nos gusta.

—¿Cómo es el proceso para que Power Up toque en vivo?

—MC: El proceso para que Power Up tenga su música en vivo tiene sus pasos. Primero hay que ver animé, jugar al videojuego o ver la película. Eso no es difícil porque la mayoría nosotros somos todos medio frikis. Después viene el proceso de sentarse en la computadora y empezar a hacer el arreglo musical, siempre con características originales y tratando de darle una impronta propia a los temas. Power Up no es una banda de covers, es un show con una identidad muy particular que esperemos que lo puedan venir a conocer muy pronto. Después pasa que terminamos tocando en los grandes teatros del país o incluso fuera del país, con orquestas enormes con más de 70 músicos, la mejor música que es esta, que mueve nuestros corazones, y no hay nada más importante que eso para nosotros.

—¿Cual es el personaje favorito en los videojuegos?

—ED: Mi personaje preferido es de un juego se llama Trails in the sky que nadie conoce, excepto yo y alguna gente muy de nicho. Y mi personaje favorito se llama Olivier. Porque tiene dos lados que me encantan, es un juego con mucha historia y tiene un lado muy serio, y otro dónde calcula todo y sabe cómo armar todo, pero al mismo tiempo es una persona súper libre, graciosa y bizarra, es un poco difícil de explicar, pero bueno creo que hay que jugarlo ¡Fans de los JRPG como yo, jueguénlo!

—FP: Mi personaje favorito nunca lo dudo, amo a Donkey Kong, fue mi primer videojuego en el game boy verde. Lo amo porque es como un alter ego, es un tipo gigante, va medio al frente con todo y además es un mono.

—MC: Mi personaje favorito es el súper famoso Mario Bros, pero hay un motivo, no es que soy un careta, hay un motivo. Mario Bros es el héroe inesperado, es un plomero, es medio gordito, es petiso, y sin embargo puede hacer todo lo que quiera porque tiene voluntad, y eso es lo más importante a la hora de hacer cualquier cosa ¡Aguante Mario!

—¿Qué instrumentos y formaciones integran Power Up?

—MC: Power UP está conformada por una estructura inicial qué es la big band, un corazón digamos rítmico, con batería, bajo, teclado y guitarra. Se le suman una fila de vientos, tres trompetas, dos trombones, y 4 saxos. A ese grupo espectacular de músicos se le agregan tranquilamente una fila de cuerdas de la Orquesta, un coro, otros instrumentos, incluso tambores japoneses de taiko.

—¿Cómo es la relación con los fans, sobre todos en las redes sociales?

—FP: Power Up tiene una gran relación con sus seguidores en las redes sociales. Así que para cada show hacemos una encuesta y les preguntamos qué quieren escuchar y entre todo lo que surja y lo que nosotros discutimos dentro de la orquesta y de la banda, definimos una lista bien poderosa, y bien original.

—Mariano Cazorala: Recibimos siempre al término de cada show dos comentarios: el primero es "qué bueno que estuvo"; el segundo, "¿sabés qué tema te faltó? tal tema". Para seleccionar un tema para Power Up no hace falta que sea música de películas o videos, lo importante para seleccionar el repertorio de Power Up, es que te guste esa música, y si te gusta la música de películas, videojuegos, anime o series, Power Up es el show que tenés que ver.

—¿Qué les resulta más difícil a la hora de presentar un espectáculo?

—MC : No sé si puedo decir que existen temas complicados que el público nos haya pedido, creo que lo más difícil que surge del repertorio de Power UP tiene que ver con cosas que los músicos quieren tocar. El hecho de que Power UP esté conformada íntegramente por gamers y otakus y gente que realmente ama esta música hace que podamos elegir un repertorio exigente, hay muy buen nivel musical en los músicos de la orquesta y eso lo permite.

FP; Por ahí no es lo más difícil, pero sí el desafío que nos planteamos a nosotros mismos es lograr el mejor resultado y la mejor versión, con nuestra impronta, pero un tema que es muy valorado por muchísima gente es nuestro desafío de ponerle una impronta algo que es muy importante para todo el mundo.

—¿Cómo fue el último show?

—MC; El último show que tuvimos fue el 17 de agosto en el teatro Gran Rex. Presentamos 70 músicos en vivo, fue una locura, un montonazo de gente fue a la Avenida Corrientes y podemos decir que fue uno de los grandes hitos de la banda. Fue un repertorio de 50 piezas, duró 3 horas. Creo que todavía debe haber alguien en el teatro. Una vez que todas las partes están ensayadas por separado, se sigue con lo que se llama ensayo general, donde nos vemos todos la cara y en un clima súper distendido, buena onda. Pero con muchísimo profesionalismo, que creo que es otra de las características principales que tiene Power Up, hacemos esta música con la seriedad que lo merece, porque estas piezas musicales tienen conexiones muy fuertes con las personas que los escuchan. Evocan un montón de recuerdos y sentimientos agradables de momentos pasados, de situaciones que vivimos, de amigos que ya no están, y un montón de cosas. Entonces sería un crimen hacerlo mal. Creo que la única manera es hacerlo bien y creo que estamos todos de acuerdo en que Power Up lo hace muy bien.

Multimedia: Ángel Díaz