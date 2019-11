Quién es el joven que explica la política argentina con videos de animé y hasta lanzó un videojuego

por Florencia de Sousa

Matías Mazzagatti tiene 32 años, es productor audiovisual y mezcló sus conocimientos en ese rubro con la actualidad política del país. En los últimos meses, lanzó una serie de videos en los que combina el contexto de los discursos de los políticos con una de sus pasiones: el animé. Con miles de seguidores en Instagram y Twitter, ahora ideó un videojuego similar al Mortal Kombat, llamado 'Argentina Pelea', donde los protagonistas que luchan son nada más y nada menos que el presidente Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Elisa Carrió, el mandatario electo Alberto Fernández y Nicolás del Caño, entre muchos otros.

—¿Cómo y por qué empezaste con estos videos?

—Surgió un poco de casualidad porque ya estaba circulando este año un video de Macri abriendo las sesiones en el Congreso, que de por sí era medio viral, y una tarde que tenía tiempo se me ocurrió hacer algo divertido con eso. Lo de mezclar animé me divierte pero no lo inventé yo, lo he visto en otros lados, pero quizá yo lo combiné de una manera que hizo que se viera más.

—¿Mirabas mucho animé en tu infancia ?

—Sí, bastante. Sobre todo Dragon Ball y Caballeros del Zodíaco. De hecho ahora sigo mirando también.

—¿Tuviste propuestas de algún partido político para trabajar con ellos aprovechando los videos que vos hacés?

—Sí, al principio de la campaña, antes de las PASO sobre todo me escribieron y hablé un poco pero no llegué a ningún acuerdo con ninguno.

—Sos productor audiovisual por lo que seguro no te demanda mucho tiempo armar los videos

—Si. Además si hay algo que no sé hacer, busco un tutorial en Youtube y listo.

—Hasta el propio presidente Mauricio Macri te likeó un tuit con uno de los videos ¿Por qué creés que pegó tanto lo que hacés?

—Sí, la verdad que me sorprendió porque nunca pensé que iba a pegar tanto. Al principio pensé que sólo les iba a gustar y lo iban a entender a los que les gusta el animé, pero trascendió eso. Lo que creo es que los videos pegaron porque capaz se puede contar una historia simplificada y exagerando las emociones y que sea divertido. Por lo general me baso en la realidad y muestro lo que pasa de una manera divertida.

—El animé marcó a varias generaciones de argentinos, hay muchos fanáticos ¿vos notás eso?

—Sí, en mi generación y un poco más chicos también los marcó fuerte. Todo lo que daban en el canal Magic Kids que pasaban todos esos animé. Estaba Sailor Moon para las chicas.

—¿Te pasó que te llamaron del entorno de algún político porque se enojaron por algún video?

—No enojado pero por ejemplo en uno de los videos yo incluí a José Manuel De La Sota cuando Carrió dijo ‘menos mal que se murió’, y me escribió el nieto de De La Sota que no le había caído muy bien pero que entendía mi video, pero le expliqué en qué sentido lo puse y quedó todo bien. No lo hice con mala intención.

—A raíz de tu la versión argentina y de políticos que hiciste del ‘Mortal Kombat’, muchos te pidieron que hagas un videojuego con eso, y lo hiciste

—Sí, lo hicimos. Muy contento me puso porque fue toda una aventura lanzar un videojuego, es algo que nunca me hubiera esperado. Me había bajado un programa para hacer un modelo de los personajes de los políticos y ese programa trae animaciones de peleas y entonces se me ocurrió hacer ese videíto. Cuando lo subí puse si alguien sabía programar en Unity que yo entendía que podía servir para programarlo, que me escriban y lo hicieron varios chicos y armamos un grupo, estuvimos laburando y finalmente salió para Android, en cuanto podamos para IOS.

Sobre el videojuego. Argentina Pelea - Debate Mortal es "el primer juego argentino que combina la estética animé con la política nacional en épicas batallas por obtener la mayor cantidad de votos", sostiene en la descripción del mismo disponible en la tienda para descargar de Google Play. El jugador puede elegir entre ocho personajes de la política nacional: Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Horacio Rodriguez Larreta, Nicolás Del Caño, Elisa Carrió, José Luis Espert, Roberto Lavagna y Alberto Fernández, más uno especial llamado "un dólar".

Cada uno de los personajes tiene los clásicos botones de golpes:uno para defenderse de los ataques y, como plus, dos que despliegan “poderes especiales”. Por ejemplo, Macri para cargar su barra de poder puede desplegar una ola al grito de "no se inunda más", una de las frases que se volvieron populares y que el líder de Cambiemos lanzó en un discurso en Ferro días antes de las elecciones primarias de agosto, y que hacía referencia a una obra realizada en la avenida Juan B. Justo cuando él era jefe de gobierno porteño.

Lo que empezó como un video para redes, se terminó convirtiendo en un videojuego. Foto: Facebook Matías Mazzagatti

—¿Te gusta la política o te gusta tomarte las cosas con humor, incluso la política?

—Me gusta la política, no soy militante pero tengo mi ideología e intento estar atento a lo que pasa.

—¿Ponés tu ideología en los videos?

—A veces la pongo, pero de manera sutil, porque me parece más interesante que cada uno pueda sacar sus conclusiones al verlo antes.

—Sos de responder mucho en redes ¿te llevás bien con el hecho de que te reconozcan y te den buenas devoluciones por los videos?

—Sí, en general respondo todos los mensajes directos y la gente es muy buena onda.

—¿Pudiste ir a Japón, cuna del animé?

—Conocí Japón el mes pasado porque fui por el mundial de rugby porque sigo a Los Pumas. Es una locura, es otro mundo. Allá el animé, el manga es parte del día a día. Me sorprendió mucho su cultura.

—¿Creés que este revival que viene de la mano de Netflix, con el hecho de poner series de animé, hace que aquellos que no se criaron con los animé los acerque?

—Ahora subió Los Caballeros del Zodíaco Netflix y eso me gusta mucho, también subió otras versiones y si bien no es lo mismo sirve como puerta de entrada para que aquellos que quieran ver algo más, lo puedan hacer. Espero que de a poco empiecen a subir series más clásicas de esa época.

