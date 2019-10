Tras la votación sobre el brexit, caen acciones y la libra

Rita Nazareth y Sarah Ponczek

Las acciones cayeron cuando la incertidumbre sobre el brexit hundió la libra, después de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, perdiera una votación clave para acelerar la legislación. Los operadores también analizaron una oleada de ganancias corporativas.

El índice S&P 500 borró las ganancias, ya que una caída en las acciones tecnológicas superó una recuperación en las compañías de energía. Una venta masiva de Facebook Inc. y Netflix Inc. ayudó a empujar el índice Nasdaq-100 hacia abajo. Boeing Co. subió en la víspera de sus resultados, a pesar de un recorte de perspectiva de S&P Global Ratings. Los bonos del Tesoro y el dólar estadounidense subieron.

En una sesión muy volátil, la libra bajó cuando la misión de Johnson de sacar al Reino Unido de la Unión Europea dentro de nueve días fue desviada. Los miembros del Parlamento bloquearon su plan de apresurar el proceso para convertir el acuerdo para el brexit en ley. La libra podría “ver una venta masiva de 2% más o menos en un escenario de mayor demora”, asegura Brendan McKenna, estratega cambiario de Wells Fargo en Nueva York.

“El Reino Unido no es un socio comercial tan grande como China, pero al mismo tiempo crea cierta inestabilidad adicional en el panorama comercial”, afirma Peter Jankovskis, codirector de inversiones en Oakbrook Investments LLC. “Toda la situación del brexit involucra a todo Europa. Ahí es realmente donde se está viendo. Va más allá del Reino Unido para ser otro obstáculo potencial para todo Europa”.

En noticias de ganancias:

Procter & Gamble Co. subió luego de elevar el extremo superior de su pronóstico de ventas para todo el año.

United Technologies Corp. aumentó su perspectiva de ganancias, lo que elevó las acciones.

Harley-Davidson Inc. subió cuando las ganancias superaron las estimaciones.

El mercado local de McDonald’s Corp. perdió impulso en el último trimestre, en medio de una feroz competencia. Las acciones cayeron.

El margen de beneficio de United Parcel Service Inc. se expandió, pero las acciones cayeron al retirarse el director de operaciones, Jim Barber.

Hasbro Inc. cayó por ganancias más débiles de lo esperado, dado que los aranceles pesaron sobre el crecimiento de las ventas.

Travelers Cos. se hundió cuando las ganancias no alcanzaron las estimaciones.

Es una gran semana para las ganancias, con alrededor de una quinta parte de los miembros del S&P 500 que deben informar sus resultados. Hasta ahora, las cifras generalmente han sorprendido al alza, tranquilizando a los inversionistas de que las empresas están resistiendo la desaceleración del crecimiento y la guerra comercial. De todos modos, los analistas están recortando las estimaciones para el próximo año, a medida que la disputa entre las economías más grandes del mundo continúa pasando factura.

“Las ganancias están llegando bien”, asegura Jeff Mills, director de inversiones de Bryn Mawr Trust Co., que administra US$15.000 millones. “Pero mi punto de vista, sinceramente, es que vamos a terminar operando en este estrecho rango en el que hemos estado al menos hasta el final del año”.

Netflix se hundió cuando Verizon Communications Inc. anunció una asociación con Walt Disney Co. Los problemas antimonopolio de Facebook aumentaron, a medida que decenas de estados se unieron a la investigación de Nueva York sobre si sus prácticas comerciales han sofocado la competencia o han puesto en riesgo a los usuarios. Biogen Inc. subió con la noticia de que pedirá a los reguladores estadounidenses aprobar una terapia experimental contra el Alzheimer. Lyft Inc. dio un salto después de que los ejecutivos dijeran que la compañía obtendría ganancias a fines de 2021.

En otros lugares, el dólar canadiense fluctuó después de ventas minoristas inferiores a las esperadas. La moneda subió más temprano el martes, después de que el primer ministro, Justin Trudeau, ganara un segundo mandato en unas elecciones federales que apuntaban a un mayor estímulo fiscal. El petróleo subió luego de un informe de que la OPEP y los productores de crudo aliados discutirán la profundización de los recortes de oferta el próximo mes.