Activos colombianos se disparan tras triunfo de De la Espriella en primera vuelta

Los bonos, las acciones y la moneda de Colombia operan con fuertes alzas el lunes después de que el candidato independiente de derecha Abelardo de la Espriella se impusiera inesperadamente en la primera vuelta electoral y avanzara como claro favorito para disputar la presidencia contra el izquierdista Iván Cepeda.

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Los bonos colombianos denominados en dólares subían a lo largo de toda la curva, superando el desempeño de sus pares de mercados emergentes. Los títulos con vencimiento en 2054 avanzaban 4 centavos hasta alcanzar los 112 centavos por dólar, según datos indicativos recopilados por Bloomberg. El peso colombiano se apreciaba más del 3% frente al dólar, mientras que las tasas de los swaps se desplomaban. El principal índice bursátil se disparó un 6% en la apertura, su mayor ganancia intradiaria desde enero de 2022.

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El sólido desempeño de De la Espriella está consolidando las apuestas de los inversionistas a un cambio de rumbo político, tras cuatro años bajo el gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro. El mediático abogado obtuvo el 43,7% de los votos, con casi la totalidad de las papeletas escrutadas, según los resultados oficiales. Esto lo coloca en una posición favorable para captar parte de los votos de otros candidatos de derecha y triunfar en la segunda vuelta. Cepeda, aliado de Petro, obtuvo el 40,9% de los votos.

“Si bien se había vuelto más evidente que Abelardo estaba recortando distancia en las encuestas y era el favorito para ganar, esto es una sorpresa positiva para los activos colombianos”, afirmó Álvaro Vivanco, estratega de mercados emergentes de Wells Fargo.

De la Espriella ha prometido controlar el gasto público, reducir impuestos y ordenar una ofensiva militar contra las milicias vinculadas al narcotráfico. Cepeda, en cambio, busca aumentar el gasto social y ampliar las negociaciones con grupos armados ilegales.

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“La combinación de una agenda de seguridad y una actitud hacia un programa de reformas proempresas es algo más aceptable para los mercados que la administración actual”, dijo Manuel Mondia, gestor de cartera en Aquila Asset Management.

La senadora Paloma Valencia, que era la candidata preferida de los inversionistas, quedó en tercer lugar con menos del 7% de los votos. En un discurso pronunciado tras la elección, prometió su apoyo a De la Espriella. Los gestores de fondos esperan ahora que el candidato antisistema modere su retórica para atraer a los votantes de centro antes de la segunda vuelta del 21 de junio.

“La segunda vuelta enfrentará a candidatos ubicados en extremos opuestos del espectro político, lo que apunta a una campaña altamente polarizada y potencialmente ruidosa”, escribió en un informe Alejandro Arreaza, economista de Barclays.

A pesar de su controvertida personalidad, la mayoría de los inversionistas cree que De la Espriella intentará controlar el creciente déficit fiscal del país y preservar la independencia del banco central, que estuvo amenazada durante la administración Petro. Las preocupaciones por el elevado gasto público han afectado el ánimo de los mercados, provocando rebajas de calificación crediticia y diferenciales superiores a los de países con notas similares.

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Una victoria de De la Espriella “evitaría un mayor deterioro fiscal y ataques a instituciones como el banco central que habrían sido esperables bajo una victoria de Cepeda, dada la influencia del presidente Petro”, afirmó Nicolás Jaquier, gestor de cartera de Ninety One en Londres.

GZ