Adolescente afirma poder hackear 25 autos Tesla en todo el mundo

Un investigador de seguridad de 19 años asegura haber hackeado de forma remota más de 25 autos de Tesla Inc. en 13 países y publicó en una serie de tuits que una falla de software le permitió acceder a los sistemas del pionero en automóviles eléctricos.

David Colombo, quien se autodescribe como un especialista en tecnología de la información, tuiteó el martes que la falla del software le permite desbloquear puertas y ventanas, encender los autos sin llaves y desactivar sus sistemas de seguridad.

Colombo también afirmó que puede ver si un conductor está presente en el automóvil, encender los sistemas de sonido estéreo de los vehículos y encender las luces delanteras.

So, I now have full remote control of over 20 Tesla’s in 10 countries and there seems to be no way to find the owners and report it to them…