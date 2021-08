Joe Biden critica a China por no ayudar en la investigación sobre los orígenes del coronavirus

El presidente Joe Biden reprochó a China por obstaculizar una investigación estadounidense sobre los orígenes del coronavirus, luego de que su Administración informara que no pudo llegar a conclusiones firmes debido a la falta de voluntad de Pekín para cooperar.

"El mundo merece respuestas, y no descansaré hasta que las tengamos", dijo Biden el viernes en un comunicado poco después de que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional diera a conocer un resumen no clasificado del informe. "Las naciones responsables no eluden este tipo de responsabilidades con el resto del mundo".

La comunidad de inteligencia determinó que el virus no se creó como un arma biológica y señaló que las autoridades chinas no tenían "conocimiento previo" del brote, pero estuvieron divididos sobre cómo llegó a infectar a los humanos y se extendió por todo el mundo.

Cuatro componentes de la comunidad de inteligencia dijeron –con poca confianza– que el brote probablemente estuvo relacionado con la exposición a un animal infectado, según el resumen. Esta teoría es la más apoyada por los científicos, incluidos Anthony Fauci, quien asesora a Biden en torno al covid.

Un componente de la comunidad de inteligencia evaluó con moderada confianza que el brote estuvo asociado con un laboratorio de investigación en China. Hasta hace unos meses, dos componentes respaldaban la teoría animal, mientras que uno respaldaba la teoría del laboratorio.

Analistas de otras agencias tampoco pueden pronunciarse sin más información, incluidos algunos que piensan que ambas teorías son igualmente probables. Para llegar a una conclusión con mayor certeza, la comunidad de inteligencia dijo que necesitaría más cooperación de China, que continúa obstaculizando los esfuerzos globales, señaló.

"Sin embargo, Pekín sigue obstaculizando la investigación global, se resiste a compartir información y culpa a otros países, incluido EE.UU.", indica el resumen. "Estas acciones reflejan, en parte, la propia incertidumbre del Gobierno de China sobre a dónde podría conducir una investigación, así como su frustración de que la comunidad internacional esté utilizando el tema para ejercer presión política sobre China".

La comunidad de inteligencia en general cree que el virus llegó a los humanos a través de una pequeña exposición inicial a más tardar en noviembre de 2019, según el informe, que agrega que las agencias de inteligencia estiman que el virus no se desarrolló como un arma biológica y que la mayoría piensa que no fue diseñado genéticamente, aunque dos agencias creen que no hay evidencia suficiente para saberlo.

"Las autoridades de China no tenían conocimiento previo del virus antes de que surgiera el brote inicial de covid-19", se lee en el resumen. Pero las agencias de inteligencia y la comunidad global carecen de muestras clínicas y otros datos de los primeros casos de covid-19, señala el documento.

El informe es en parte una señal de cuán lejos estamos de llegar a una conclusión. Solo cinco de las agencias, o componentes, de la comunidad de inteligencia expresaron alguna opinión y ninguna lo hizo con una confianza más que baja o moderada.

La comunidad de inteligencia de EE.UU. está compuesta por 18 organizaciones diferentes, incluida la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que dio a conocer el resumen, y la Agencia Central de Inteligencia, entre otras.

