Biden lanza su reelección para 2024 y pide “terminar este trabajo”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció formalmente que buscaría la reelección en 2024 y se prepara para una campaña histórica contra los republicanos dominados por su antecesor, mientras la incertidumbre económica opaca sus posibilidades de lograr un segundo mandato.

Biden, de 80 años, imploró a los votantes que le permitieran “terminar este trabajo” que comenzó cuando asumió el cargo y que dejen de lado cualquier preocupación sobre su edad. Dijo que todavía hay trabajo por hacer para darles a los estadounidenses una “oportunidad justa” y hacer retroceder a los “extremistas” del Partido Republicano que quieren recortar el gasto público y limitar el derecho al aborto.

“La pregunta que enfrentamos es si en los próximos años tendremos más o menos libertad”, dijo Biden en un video publicado el martes. “Sé cuál quiero que sea la respuesta y creo que ustedes también. Este no es el momento para ser autocomplaciente. Es por eso que me postulo a la reelección”.

Biden, que ya es la persona de más edad que ha sido elegida presidente de EE.UU., cumpliría 86 años al final de su segundo mandato y se enfrenta a un intenso escrutinio sobre su aptitud para servir otros cuatro años en la Casa Blanca. Su mensaje de lanzamiento de campaña muestra que está apostando a que los votantes lo recompensarán por sus décadas de experiencia dejando de lado las preocupaciones por su edad.

Biden había dicho durante mucho tiempo que tenía la intención de postularse a la reelección por lo que el anuncio oficial no fue más que una conclusión esperable. No se había sentido presionado para proclamar su candidatura antes porque no enfrentó una oposición seria por la nominación por parte del Partido Demócrata, dijeron sus asesores, aunque las encuestas mostraron que un gran número de demócratas prefieren que no vuelva a postularse a la presidencia, en parte, debido a su edad.

El desempeño mejor de lo esperado de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de noviembre aquietó las conversaciones sobre un importante desafío en las primarias. El expresidente Donald Trump se ha convertido en el claro favorito del Partido Republicano, lo que refuerza aún más el caso de Biden para ir por la reelección.

No obstante, la profunda división política de la nación probablemente signifique que la campaña será difícil para Biden, incluso si Trump emerge como el candidato republicano, a pesar de que el expresidente enfrenta una acusación penal en Nueva York y el escrutinio sobre su papel durante la insurrección del 6 de enero de 2021, lo que podría dar lugar a más cargos.

Algunos datos sobre el anuncio de Biden

El anuncio de Biden se produjo en el cuarto aniversario del lanzamiento de su campaña presidencial en 2019 con la promesa de restaurar el “alma de Estados Unidos”, pero una revancha contra Trump podría resultar aún más dolorosa que su batalla inicial de 2020.

El anuncio de Biden le permite iniciar la recaudación de fondos para la campaña electoral, que probablemente requerirá incluso más dinero que su campaña de 2020, la primera en la historia de EE.UU. en recaudar US$1.000 millones. También ha reunido un equipo inicial de asesores para que lideren su campaña por la reelección.

La carrera por la reelección de Biden contrastará fuertemente con su experiencia en 2020, cuando su campaña tuvo un traspié antes de que los demócratas llegaran a creer que era el más adecuado para derrotar Trump y se unieran a él. Luego redujo drásticamente los eventos en persona debido a la pandemia de coronavirus.

El presidente ingresa a esta carrera como el abanderado demócrata prácticamente sin discusión. Sus únicos oponentes declarados son la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson y el activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr. Otros contendientes potenciales ya han dado su apoyo a Biden.

La misma compañera de fórmula

Kamala Harris, una posible sucesora de Biden que ha sido criticada por algunos demócratas por su desempeño como vicepresidenta, volverá a ser la como compañera de fórmula de Biden.

Pero esta vez, Biden tendrá que gestionar un programa de campaña intenso mientras dirige el país. Su tarea más urgente es un enfrentamiento con los republicanos sobre el aumento del límite de deuda de EE.UU. Hasta el momento, el presidente se ha negado a negociar con el Partido Republicano, a quien ha acusado de mantener a la economía como rehén para lograr sus demandas de recortes de gastos.

Por su parte, Trump atacó preventivamente a Biden el lunes a través de un comunicado en el que criticaba su manejo de la economía, la inflación, el retiro de Afganistán y la inmigración. El expresidente repitió la afirmación falsa de que perdió ante Biden en 2020 porque las elecciones estaban “arregladas”.

La lista republicana sigue dominada por Trump, quien ha mantenido su control sobre el partido a pesar de que algunos miembros quieren que se haga a un lado a favor de un nuevo liderazgo.