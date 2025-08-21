Gabriel Boric pierde al favorito del mercado en Chile: renunció su ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, renunció el jueves a su cargo por motivos personales, según informaron los medios locales, lo que priva al gobierno de su funcionario más favorable al mercado.

Marcel entró en el palacio presidencial por la mañana para formalizar su decisión, según informó el canal de televisión Canal 13. El peso chileno se debilitó tras conocerse la noticia de su renuncia. El índice bursátil de referencia mantuvo sus ganancias y los swaps de tasas de interés subieron ligeramente.

Crecimiento económico de Chile se desacelera en medio de incertidumbre mundial

La presidencia de Chile anunciará el reemplazo de Marcel en una ceremonia de cambio de gabinete que se celebrará más tarde este jueves, según dos personas familiarizadas con el asunto. El Ministerio de Hacienda no respondió de inmediato a una solicitud de más información.

Mario Marcel era el principal enlace del gobierno chileno con los inversores y acudía con frecuencia al Congreso para debatir las propuestas económicas del presidente Gabriel Boric. Anteriormente, ocupó cargos como presidente del Banco Central de Chile y director de la Oficina de Presupuestos del gobierno. Su renuncia se produce cuando el país sudamericano se prepara para las elecciones de este año.

Como ministro de Hacienda, Marcel estuvo a cargo de la recuperación económica de Chile tras la pandemia. Encabezó los esfuerzos para alcanzar un consenso en torno a las políticas relacionadas con el crecimiento y supervisó la aprobación de los proyectos de ley sobre regalías mineras y reforma de las pensiones. Sin embargo, no logró impulsar cambios fiscales importantes y fue acusado por los grupos de la oposición de cometer errores en los cálculos fiscales y de no cumplir sus propios compromisos presupuestarios.

En una entrevista concedida en mayo a Bloomberg Radio, Marcel afirmó que permanecería en su cargo de ministro de Hacienda mientras Boric lo necesitara. Según declaró entonces, hay muchas tareas pendientes, entre ellas la consolidación de las cuentas fiscales y un paquete de nuevos incentivos a la inversión.

El gobierno de Boric entra en sus últimos meses lidiando con problemas como la delincuencia, la migración clandestina y el bajo apoyo popular. La salida de Marcel se produce un día después de que el exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, dimitiera de su cargo.

“El presidente está solo, pero él quiso estar solo y la verdad es que hoy día se terminó el gobierno”, afirmó el diputado centrista Andrés Jouannet.