Caputo, aún sin dólares, prevé una alta inflación

La oficina del presidente electo de Argentina, Javier Milei, se esforzó por dejar en claro que la misión a Estados Unidos es protocolar y no tiene el objetivo de buscar financiamiento.

Luis Caputo no viajó para reunirse con fondos privados, según indicaron dos personas con conocimiento directo. Inversores en el exterior entienden que no hay dólares de los mercados internacionales para el país y que la única posibilidad de dinero fresco provendría de organismos multilaterales, según tres portfolio managers en el exterior que pidieron no ser nombrados. El plan es, ahora, mejorar la imagen frente al Fondo Monetario Internacional, tras la mala experiencia del tercer trimestre de 2018, cuando Caputo lideraba el Banco Central.

¿Convergencia? | El peso paralelo se acerca al nivel que esperan en el oficial a fin de diciembre.

El mercado ya empieza a prever que la solución será más difícil de lo pensado. Los bonos globales de Argentina cayeron más de 3,3% esta semana e interrumpieron así el rally alcista que mostraron tras el balotaje. Sin dólares, se sabe que los costos sociales son altos. Caputo ya anticipó el viernes, en su reunión con banqueros, que habrá un shock inflacionario en las primeras semanas y reconoció que espera fenomenales subas de precios, según dijo una persona con conocimiento directo. Las preguntas de los inversores se circunscriben ahora a disipar las dudas sobre las alianzas políticas, para evitar un revés en el Congreso o una mayor conflictividad en las calles.

Nueva duda: la ‘bola de Pases’

El desembarco de Caputo en el equipo de Milei tuvo resultados dispares en el mercado. Por un lado, dio señales sobre un mayor pragmatismo y una garantía de gobernabilidad (por ser un hombre de confianza del opositor Mauricio Macri), que le faltaban al presidente electo, lo que impulsó las apuestas de los inversores del exterior. El peso paralelo se fortaleció un 20% en solo 3 ruedas. Pero, al mismo tiempo, alentó los temores de los bancos argentinos a quedarse en las letras de deuda del banco central.

Para salir de ellas, las entidades se pasaron a instrumentos más cortos, de solo un día de plazo: la cantidad acumulada en “pases pasivos” (US$36.500 millones, al tipo de cambio oficial) ya es más grande que la de “Leliq” y representa ahora más de la mitad del stock de instrumentos de deuda del BCRA que tienen en cartera (los llamados “pasivos remunerados”). Los bancos ven menos incentivos a captar grandes depósitos. El stock de ahorros en cuentas remuneradas cayó 5% en los últimos 30 días, en términos nominales, en una economía con una inflación en torno al 10% mensual. El aumento de la liquidez podría ir, tarde o temprano, al dólar paralelo y a la inflación.

Banco central: abierto y dependiente

Caputo ganó la contienda para liderar el plan económico, frente a otros candidatos, al seducir a Milei con la posibilidad de obtener dinero fresco de fondos privados — se llegó a hablar de US$15.000 millones — y el diseño de un plan monetario para aliviar la carga de las letras del banco central, las Leliq, según dijeron personas con conocimiento directo.

Pero su llegada provocó el alejamiento de dos hombres valorados por Milei. Los dos habían aceptado presidir el banco Central. Pero desestimaron la oferta cuando conocieron el plan de Caputo e interpretaron que el organismo monetario deberá someterse a sus directivas. Contra lo esperado, Milei decide delegar en el partido de Macri el 100% de la instrumentación del inicio de plan económico.

¿El mercado ve unificación cambiaria?

El intervencionismo del banco central sobre los dólares financieros complica la lectura y genera divisiones entre los analistas. El mercado está enrarecido: la apreciación del peso paralelo, contado con liquidación, cada vez más cercano al nivel del dólar oficial previsto para diciembre, podría interpretarse como una señal de que se espera una convergencia de los tipos de cambio.

Pero, con tantas correcciones de precios relativos por delante, hay quienes piensan que difícilmente una convergencia se dé a estos precios. “Se recupera el peso por suba de activos locales”, y porque se aleja una eventual dolarización, “pero debería bajar un poco más cuando haya claridad del plan. Hoy todas las cotizaciones tienen ruido en el medio”, analizó el economista de la consultora Outlier, Juan Manuel Truffa.

