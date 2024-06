El CEO de Barclays afirma que no se puede dejar de lado al sector de los combustibles fósiles

El máximo ejecutivo de Barclays Plc afirmó que no sería realista que el banco hiciera caso a los crecientes llamados de los activistas climáticos para que la industria financiera abandone a sus clientes de combustibles fósiles.

Los bancos no pueden dejar de lado al sector del petróleo y el gas, dijo el director ejecutivo de Barclays, CS Venkatakrishnan, a Anna Edwards, de Bloomberg, el martes en el evento Bloomberg Sustainable Finance Forum celebrado en Londres.

Aunque Barclays se está “alejando mucho” del carbón y el petróleo, la “realidad es que durante bastante tiempo, los combustibles fósiles estarán con nosotros” y eso es especialmente cierto en el caso del gas natural, explicó. El camino hacia una energía más limpia es largo.

Se une así a un coro cada vez más numeroso de directores ejecutivos de Wall Street —desde Jane Fraser, de Citigroup Inc., a Jamie Dimon, de JPMorgan Chase & Co., y David Solomon, de Goldman Sachs Group Inc— que han advertido de que la retirada total de los combustibles fósiles conlleva riesgos inaceptables para la seguridad energética. El fundador de KKR & Co., Henry Kravis, acusó recientemente a los defensores climáticos de subestimar la magnitud de la transición necesaria.

Sus advertencias llegan en un momento en que los bancos y los gestores de activos reciben intensas protestas —a veces incluso violentas— en respuesta a su apoyo a los combustibles fósiles. Un ejemplo es Citigroup, cuya sede en Manhattan es actualmente el blanco de lo que los activistas dicen que será una campaña de meses contra el banco.

Al mismo tiempo, los bancos se enfrentan a vetos en varios estados norteamericanos liderados por los republicanos debido a su supuesto “boicot” a la industria de los combustibles fósiles. Barclays, que también ha sido blanco de este tipo de campañas, se encuentra atrapado entre dos extremos, según Venkatakrishnan.

Como ejemplo, el director ejecutivo de Barclays citó una prohibición de Texas que afectó al negocio de bonos municipales del banco. Poco después, Barclays se encontró en el punto de mira de varias universidades británicas, “que decían que no querían hacer negocios con nosotros porque no éramos lo bastante ecológicos”, afirmó.

Barclays se enfrenta a algunos “extremos”, pero el negocio “se las arreglará”, aseguró Venkatakrishnan. “Esto es parte de ser un banco grande y diversificado”.

Barclays creó este año un equipo especializado de más de 100 banqueros para centrarse en productos financieros y operaciones vinculadas a la transición energética. La unidad, que reúne a banqueros de mercados energéticos, recursos naturales y banca de inversión sostenible y de impacto, es una de las muchas que se están creando en bancos de todo el mundo, todos ellos deseosos de introducirse en lo que podría convertirse en un mercado multimillonario.

Este año, Barclays se comprometió a poner fin a la financiación directa de nuevos proyectos de petróleo y gas, y a restringir la financiación de empresas dedicadas exclusivamente a la exploración y extracción de combustibles fósiles. Al igual que otros bancos europeos, el británico está presionando a sus clientes del sector energético para que adapten su negocio y puedan ser tratados como activos de transición.

