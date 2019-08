Cloudflare abandona a 8chan, la "cloaca de odio" que podría haber inspirado la masacre de Texas

Cloudflare, una empresas estadounidense de internet que ayuda a los sitios web a proteger y distribuir contenidos, anunció que ya no ofrecerá sus servicios al sitio 8chan luego de que el hombre que perpetró un tiroteo masivo en El Paso, Texas, supuestamente se inspirara en usuarios del foro.

Actualmente es imposible acceder al sitio web. El foro tuiteó la madrugada del lunes: "puede haber algún tiempo de inactividad en las próximas 24-48 horas mientras encontramos una solución".

Some of you might’ve read the @Cloudflare news already. They're dropping 8chan. https://t.co/FQJrv9wzvn

There might be some downtime in the next 24-48 hours while we find a solution (that includes our email so timely compliance with law enforcement requests may be affected).