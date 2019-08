Donald Trump condena el racismo y el supremacismo blanco tras las masacres de Texas y Ohio

El presidente Donald Trump denunció el extremismo y el racismo de la supremacía blanca y sostuvo que los autores de los asesinatos en masa deberían ser ejecutados "rápidamente". Las declaraciones del mandatario son en respuesta a las dos masacres que hubo durante el fin de semana, una en El Paso (Texas) y otra en Dayton (Ohio).

Ante numerosas acusaciones de que su propio discurso contra la inmigración alimentó a los radicales en todo el país, Trump utilizó una conferencia de prensa en vivo desde la Casa Blanca para emitir una condena inusualmente directa de los racistas.

"Nuestra nación debe condenar el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca", manifestó, y añadió que ordenó al FBI que usara todos los recursos para combatir los "crímenes de odio y el terrorismo doméstico". Las expresiones del Presidente fueron marcadamente diferentes de su línea habitual.

Texas: el joven que disparó en Walmart "quería matar el mayor número de mexicanos posible"

El presunto autor de la masacre en Texas defendió una reglamentación antiinmigrante al hacer eco de algunas de las declaraciones de los discursos de campaña de Trump sobre una "invasión" en la frontera entre Estados Unidos y México. Por esta razón, los medios estadounidenses responsabilizaron al jefe de Estado de los ataques.

El hombre armado mató a 20 personas mientras compraban en un supermercado Walmart en El Paso el sábado por la mañana, mientras que otras nueve personas fueron asesinadas a tiros frente a un bar en un popular distrito de Dayton solo 13 horas después.

