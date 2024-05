Los fondos de ether impulsarán fuerte alza en precio y volatilidad

Un sorpresivo giro normativo en Estados Unidos está impulsando apuestas de más alzas en la criptomoneda ether, la segunda más popular después del bitcóin. Reguladores estarían cerca de permitir la creación de fondos cotizados en bolsa, o ETF, que inviertan en este activo, a pesar de algunas dudas sobre la demanda.

El giro en la postura de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., o SEC por su sigla en inglés, impulsó un alza del 26% en su precio en los siete días al domingo, la mayor alza desde 2021, según datos recopilados por Bloomberg.

Los especuladores están animados tras el debut en enero de ETF que invierten en bitcóin, los cuales ya acumulan US$59.000 millones en activos. Pero el Eeher es menos conocido que el bitcóin, lo que dificulta analizar el apetito de los inversionistas.

Además, los ETF de ether no participarán en el staking, el proceso por el cual se obtienen ganancias comprometiendo tókens para mantener la cadena de bloques de Ethereum. Esta omisión haría menos atractivo a los fondos en comparación con el token mismo.

Todavía se necesitan más aprobaciones de la SEC antes de que empresas como BlackRock Inc. o Fidelity Investments puedan lanzar productos. El Ether subía 2,9% a US$3.972 a las 11:47am hora de Nueva York, mientras que el bitcóin avanzaba un 2,3% a US$70.293.

“El riesgo en el ether sigue siendo al alza y cualquier retroceso es una oportunidad de compra”, escribió Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group.

Los derivados del ether sustentan esta visión. La mayoría de las opciones de compra calls indican que la moneda podría subir hasta los US$5.000 o más, según la plataforma de negociación Deribit. El precio al contado del ether alcanzó un récord de US$4.866 en noviembre de 2021.

Y el mercado apuesta a más volatilidad. La diferencia entre el índice T3 de volatilidad del ether —que utiliza los precios de las opciones para revelar oscilaciones esperadas a 30 días— y un indicador similar para el bitcóin está en su nivel más alto desde al menos principios de 2023. Eso indica que los especuladores prevén mayores oscilaciones en el ether que en el bitcóin.

"Apetito institucional por criptomonedas"

Algunos analistas estudian la demanda por futuros organizada por CME Group Inc. como una ventana al apetito institucional por criptomonedas. El nivel de interés abierto —o contratos pendientes— está aumentando para los futuros de ether en la CME, pero es mucho menor que para los futuros de bitcóin, lo que sugiere un menor compromiso institucional con el ether y quizá, por extensión, con los futuros ETF de ether.

“La participación relativamente baja de las instituciones que podrían invertir en los ETF de ether en su lanzamiento, sugiere que las entradas iniciales podrían ser decepcionantes”, escribió Noelle Acheson, autora del boletín Crypto Is Macro Now.

Traducido por Eduardo Thomson.