Crisis en la Premier League: Manchester City infló sus cuentas en más de £900 millones

La Premier League dijo que Manchester City infló artificialmente su balance en más de £900 millones (US$1.200 millones), y declaró al club culpable de todos los cargos relacionados con graves infracciones de las reglas financieras.

Una comisión independiente determinó que Manchester City organizó acuerdos comerciales “ficticios” con patrocinadores entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, en los que las empresas solo debían pagar una parte de las sumas acordadas. El resto de los fondos provenía de Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd., propietario del club desde 2008.

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La prolongada investigación ha pesado sobre la Premier League y probablemente tendrá enormes repercusiones para la competencia y uno de sus clubes más importantes, que se convirtió en campeón habitual tras ser adquirido por una empresa respaldada por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, hermano del presidente de Emiratos Árabes Unidos.

Su éxito deportivo ayudó a convertir al club en un activo emblemático para sus propietarios y a proyectar el poder blando de Emiratos Árabes Unidos mucho más allá de la inversión financiera realizada.

“Este caso disciplinario y esta decisión son los más importantes en la historia de la Premier League”, dijo Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League.

La liga dijo que las sanciones se determinarán por separado durante una audiencia posterior ante la comisión independiente. Manchester City tiene derecho a apelar las conclusiones de la comisión hasta el 2 de octubre.

“Todo es una calumnia”: el Manchester City se declara inocente

Manchester City, que a lo largo de los años ha contado con figuras como Sergio Agüero, Kevin De Bruyne y el actual delantero Erling Haaland, ha mantenido una postura desafiante durante todo el proceso y ha afirmado reiteradamente que demostrará su inocencia.

“El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones”, dijo Manchester City el martes.

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El comunicado confirma la información que surgió la semana pasada de que el panel independiente había determinado que Manchester City cometió más de 100 infracciones de las reglas de la Premier League. Las sanciones podrían incluir el descuento de puntos en la tabla de posiciones, una multa o incluso la expulsión de la Premier League.

Al aumentar sus ingresos y reducir sus gastos, Manchester City habría tenido mayor margen dentro de los límites de la Premier League —que se basan en el desempeño financiero del equipo— para gastar en jugadores.

La Premier League también cuestionó la conducta del club y lo acusó de realizar “esfuerzos concertados para detener y obstaculizar la investigación”.

Principales conclusiones de la comisión: