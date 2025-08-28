La economía de EE.UU. se expande a una tasa revisada del 3,3% ante mayores inversiones

La economía de Estados Unidos se expandió en el segundo trimestre a un ritmo ligeramente más rápido de lo estimado inicialmente, gracias a un repunte de la inversión empresarial y un fuerte impulso del comercio.

El producto interno bruto ajustado por inflación, que mide el valor de los bienes y servicios producidos en Estados Unidos, creció a un ritmo anualizado de 3,3%, según la segunda estimación de la Oficina de Análisis Económico publicada el jueves. La cifra superó el 3% reportado inicialmente.

La inversión empresarial avanzó a un ritmo de 5,7% tras dispararse en el primer trimestre. El dato fue más sólido que el 1,9% informado previamente y reflejó una revisión al alza en inversión en equipos de transporte y el mayor aumento en productos de propiedad intelectual en cuatro años.

El repunte del PIB siguió a la contracción del primer trimestre, la primera desde 2022, cuando las empresas se apresuraron a importar bienes antes de los incrementos arancelarios. De cara al futuro, se proyecta que la economía se expanda a un ritmo moderado, a medida que consumidores y empresas se ajustan a la política comercial del presidente Donald Trump.

El otro indicador principal de la actividad económica del gobierno —el ingreso interno bruto— repuntó 4,8% tras un alza anualizada de 0,2% en el primer trimestre. Mientras el PIB mide el gasto en bienes y servicios, el ingreso interno bruto mide los ingresos generados y los costos incurridos en la producción de esos mismos bienes y servicios.

El dólar se mantuvo más bajo y los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años subieron ligeramente tras los datos del PIB. Los operadores siguen esperando mayoritariamente que la Reserva Federal reduzca la tasa de interés el próximo mes.

