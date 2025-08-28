jueves 28 de agosto de 2025
BLOOMBERG
Leve mejora

La economía de EE.UU. se expande a una tasa revisada del 3,3% ante mayores inversiones

Una nueva medición mostró mejoras en el crecimiento de la economía de EE.UU., superando por poco la cifra prevista para este segundo periodo de análisis.

Shoppers In Atlanta Ahead Of Retails Sales Figures
Shoppers In Atlanta Ahead Of Retails Sales Figures | Photographer: Dustin Chambers/Bloomberg

La economía de Estados Unidos se expandió en el segundo trimestre a un ritmo ligeramente más rápido de lo estimado inicialmente, gracias a un repunte de la inversión empresarial y un fuerte impulso del comercio.

El producto interno bruto ajustado por inflación, que mide el valor de los bienes y servicios producidos en Estados Unidos, creció a un ritmo anualizado de 3,3%, según la segunda estimación de la Oficina de Análisis Económico publicada el jueves. La cifra superó el 3% reportado inicialmente.

La inversión empresarial avanzó a un ritmo de 5,7% tras dispararse en el primer trimestre. El dato fue más sólido que el 1,9% informado previamente y reflejó una revisión al alza en inversión en equipos de transporte y el mayor aumento en productos de propiedad intelectual en cuatro años.

Inversión

El repunte del PIB siguió a la contracción del primer trimestre, la primera desde 2022, cuando las empresas se apresuraron a importar bienes antes de los incrementos arancelarios. De cara al futuro, se proyecta que la economía se expanda a un ritmo moderado, a medida que consumidores y empresas se ajustan a la política comercial del presidente Donald Trump.

El otro indicador principal de la actividad económica del gobierno —el ingreso interno bruto— repuntó 4,8% tras un alza anualizada de 0,2% en el primer trimestre. Mientras el PIB mide el gasto en bienes y servicios, el ingreso interno bruto mide los ingresos generados y los costos incurridos en la producción de esos mismos bienes y servicios.

El dólar se mantuvo más bajo y los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años subieron ligeramente tras los datos del PIB. Los operadores siguen esperando mayoritariamente que la Reserva Federal reduzca la tasa de interés el próximo mes.

