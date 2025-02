EE.UU. está “muy lejos” de aumentar las ventas de deuda a largo plazo, dice el secretario del Tesoro

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que cualquier medida para aumentar la proporción de bonos del Tesoro a largo plazo en la emisión de deuda del gobierno aún está lejos, dados los obstáculos actuales que incluyen una inflación elevada y el programa de ajuste cuantitativo de la Reserva Federal.

“Eso está muy lejos, y vamos a ver qué quiere el mercado”, sostuvo Bessent el jueves en una entrevista con Bloomberg Surveillance de Bloomberg Television, cuando se le preguntó sobre extender el plazo de los bonos del Tesoro. “Va a depender de la trayectoria”.

Bessent descartó aumentar la proporción de bonos a largo plazo

Antes de asumir el cargo, Bessent criticó en repetidas ocasiones a la entonces secretaria del Tesoro, Janet Yellen, por aumentar la proporción de letras, que vencen en hasta un año, en la deuda estadounidense, algo que, según él, mantenía bajos los rendimientos a largo plazo y se hizo para dar un impulso a la economía antes de las elecciones. Sin embargo, Bessent mantuvo este mes el plan del equipo de Yellen en cuanto a la emisión de deuda.

Cuando se le preguntó sobre sus comentarios anteriores, Bessent señaló el jueves que “la administración anterior acortó parte de la duración, y nosotros no la hemos acortado más”.

“Todavía estamos viendo, en cierto modo, la Bidenflación que aún está llegando”, sostuvo. “A medida que el mercado empiece a darse cuenta de lo que estamos haciendo, y si la inflación empieza a bajar, entonces veremos. Así que va a depender de la trayectoria”, dijo sobre la posibilidad de aumentar las ventas de deuda a largo plazo. “Ese es el objetivo final, pero no lo voy a señalar ahora”.

Bessent reiteró su argumento de que, con los ahorros de costos derivados de la campaña de eficiencia del DOGE y un crecimiento más rápido impulsado por la desregulación y los recortes de impuestos en lugar del gasto público, y con una expansión de la oferta energética estadounidense, la inflación disminuirá. Eso, a su vez, sentará las bases para una caída de los rendimientos a largo plazo, afirmó.

Qué dijo Bessent sobre la Reserva Federal

Bessent señaló que la Fed está reduciendo actualmente sus propias tenencias de bonos del Tesoro, lo que crea en la práctica un vendedor de deuda que compite con el mercado. Según las actas de la última reunión de la Fed, los responsables de la política monetaria discutieron la posibilidad de hacer una pausa o desacelerar el programa de ajuste cuantitativo.

“La Fed dijo que podría detener su reducción de su balance”, afirmó Bessent. “Me resultaría más fácil extender la duración cuando no estoy compitiendo con otro gran vendedor”. También dijo que el miércoles se reunió con el presidente de la Fed, Jerome Powell, y que continuaría con su práctica de no hacer comentarios públicos sobre la política monetaria actual.

En una amplia entrevista que abordó temas que iban desde China y Ucrania hasta el nivel de energía de Elon Musk, Bessent también desestimó las especulaciones de que el gobierno podría revaluar sus tenencias de oro en un esfuerzo por reducir las necesidades de endeudamiento de EE.UU., o con el propósito de financiar la creación de un fondo soberano de inversión.

“Cuando hablábamos del fondo soberano y dije: ‘monetizar el balance’, les aseguro que no era eso lo que tenía en mente”, aclaró Bessent sobre la revaluación del oro. Cuando se le preguntó si se está considerando, repitió: “Eso no es lo que tenía en mente”.

Traducción editada por Paulina Munita.