El Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso derechos antidumping preliminares del 93,5% a las importaciones chinas de grafito, un insumo clave en la fabricación de baterías, tras concluir que los materiales estaban siendo subsidiados de manera desleal.

La medida responde a una petición presentada en diciembre por una asociación comercial que representa a productores estadounidenses de grafito. La denuncia fue enviada a dos agencias federales para que investigaran posibles violaciones a las leyes antidumping por parte de empresas chinas.

Los nuevos aranceles se sumarán a los ya existentes, lo que elevará el gravamen efectivo hasta 160%, según American Active Anode Material Producers, el grupo que lideró la solicitud.

Este arancel intensificará las tensiones en la cadena global de suministro de vehículos eléctricos, que ya está bajo presión por las restricciones impuestas por China sobre exportaciones de minerales críticos y tecnología de baterías. También podría representar un aumento considerable en los costos para los fabricantes de automóviles que dependen del grafito para producir celdas de batería.

“Este arancel representaría un duro golpe para los fabricantes de baterías”, advirtió Sam Adham, jefe de materiales para baterías del grupo consultor CRU. Un arancel de 160% equivaldría a un sobrecosto de US$7 por kilovatio-hora en una batería promedio de vehículo eléctrico, explicó. Esa cifra representa aproximadamente una quinta parte de los créditos fiscales originados en la Ley de Reducción de la Inflación, que sobrevivieron al último presupuesto de la administración Trump.

“Eso básicamente elimina las ganancias de uno o dos trimestres completos para los fabricantes de baterías coreanos”, agregó Adham.

Tesla Inc. y su principal proveedor de baterías, Panasonic Inc., han encabezado los esfuerzos para frenar la imposición de los nuevos aranceles, argumentando que dependen de las importaciones chinas porque la oferta local no cumple aún con los estándares de calidad ni el volumen requerido. Las acciones de Tesla cayeron hasta 1,4% el jueves.

El grafito es fundamental en la producción de ánodos para baterías. Solo en 2023, Estados Unidos importó cerca de 180.000 toneladas métricas de productos de grafito, dos tercios de ellas provenientes de China, según datos de BloombergNEF.

China domina ampliamente la capacidad de procesamiento de grafito. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) considera que este mineral está entre los más expuestos a interrupciones de suministro, y recomienda “esfuerzos urgentes para diversificar” su origen, de acuerdo con un informe publicado en mayo.

Se espera que el grafito siga siendo el material principal para ánodos de baterías de iones de litio al menos hasta finales de la década, según la AIE. Aunque el silicio podría empezar a ganar participación de mercado, no lo haría antes de 2030.

El Departamento de Comercio publicó el jueves la decisión preliminar en un documento oficial, en el que informó que la determinación final sobre los aranceles se anunciará antes del 5 de diciembre.

