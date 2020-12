Europa analiza multa de 10% sobre ventas de grandes tecnológicas

Natalia Drozdiak

Gigantes tecnológicas que tienen grandes volúmenes de información podrían enfrentar multas de hasta 10% de los ingresos anuales si no cumplen con las nuevas normas de la Unión Europea sobre el uso de datos que serán publicadas el martes, según un borrador de la regulación visto por Bloomberg News.

Empresas como Google, Amazon.com Inc., y Apple Inc. tendrán prohibido utilizar cualquier dato de usuarios comerciales para competir con ellos o tratar sus propios servicios de manera más favorable en las clasificaciones, entre otras obligaciones.

Una compañía que “infringe sistemáticamente” las obligaciones podría recibir órdenes de la Comisión Europea para implementar cambios de comportamiento y estructurales, como la desinversión de empresas. Se considerará que las empresas están en incumplimiento sistemático si la UE ha emitido al menos tres multas en un período de cinco años. Las normas aún no han sido finalizadas y podrían estar sujetas a revisiones. Un portavoz de la Unión Europea declinó hacer comentarios. Representantes de Google, Apple y Amazon no respondieron de inmediato para hacer comentarios.

La nueva Ley de Mercados Digitales se dirigirá a empresas “gatekeepers”, que la Comisión Europea define con una serie de criterios, que incluyen el número de usuarios en millones y los ingresos generales en miles de millones de dólares, así como su impacto significativo en el mercado único, decía el documento. Las designaciones serán actualizadas por la comisión cada dos años, según el documento.

La regulación es parte de un paquete más amplio de políticas tecnológicas que se presentará el 15 de diciembre. La UE también propondrá reglas separadas que obligarán a una mayor responsabilidad en las plataformas por lo que los usuarios publican en sus sitios. Las multas llegarán hasta 6% de los ingresos mundiales para plataformas de redes sociales muy grandes si no cumplen con las órdenes de eliminar la propaganda terrorista u otras publicaciones ilegales.

Los planes de la UE llegan en un momento en que reguladores de todo el mundo presionan a las gigantes tecnológicas. Desde su perspectiva, esas empresas se han vuelto demasiado grandes, demasiado poderosas y demasiado rentables. Facebook Inc. ya se enfrenta a la amenaza de una ruptura comercial en Estados Unidos después de que fue demandado por funcionarios antimonopolio estadounidenses y una coalición de estados que quieren revertir sus adquisiciones de Instagram y WhatsApp.

Para Margrethe Vestager, responsable de asuntos digitales de la UE, las reglas para estas empresas deben complementar la ley antimonopolio, que otorga a los reguladores el poder de investigar a las empresas por conductas pasadas.

Pese a años de investigaciones y multas cobradas a empresas como Google, perteneciente a Alphabet Inc., empresas más pequeñas dicen que los reguladores de la UE no han logrado restablecer la competencia lo suficientemente rápido. En contraste, las nuevas reglas están diseñadas para evitar el mal comportamiento tecnológico antes de que suceda, dijeron funcionarios de la UE.

Una vez que la comisión proponga formalmente las nuevas reglas, aún podrían pasar meses, si no años, antes de que se conviertan en ley. Es necesaria la aprobación de otras instituciones legislativas del bloque, incluido el Parlamento Europeo y el Consejo de Estados miembro europeos.