Facebook dice que no puede resolver al 100% el contenido tóxico

Joe Mayes y Stefan Nicola

Facebook está bajo presión para eliminar el discurso de odio y las noticias falsas de su plataforma pero advirtió que no puede desarrollar una red impermeable a la naturaleza humana. "No es un problema que se pueda solucionar totalmente", dijo Carolyn Everson, vicepresidenta responsable de marketing del gigante de las redes sociales, durante un panel en el festival de publicidad Cannes Lions en el sur de Francia. "Hay algunas partes malas en la humanidad, y las plataformas son un reflejo de eso".

Empresas tecnológicas como Facebook, Twitter Inc. y YouTube de Google fueron objeto de críticas por no hacer lo suficiente para frenar la propagación de discursos de odio, propaganda terrorista e información errónea en sus plataformas. Sin embargo, Facebook no se ha quedado cruzada de brazos respecto al tema: la compañía informó que había eliminado 2.200 millones de cuentas falsas solo en el primer trimestre.

Everson dijo que Facebook tiene 30.000 personas trabajando en la seguridad de la plataforma, frente a menos de 3.000 personas hace dos años. Facebook ahora elimina el 99,8% del contenido terrorista antes de que lo vea un humano, y el 65% del contenido del discurso de odio, dijo. "Es el juego del gato y el ratón", dijo Everson. “Este trabajo nunca se va a acabar. Será constante".