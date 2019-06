Visa, Mastercard y PayPal se unieron a Facebook para crear la criptomoneda "libra"

Julie Verhage, Jenny Surane y Kurt Wagner

Si la nueva moneda digital de Facebook avanza según lo planificado, algún día podría competir con los gigantes de pagos Visa Inc., Mastercard Inc. y PayPal Holdings Inc. Pero por ahora, las tres empresas están listas para trabajar en el proyecto junto a la compañía de medios sociales.

La moneda, llamada “libra”, se lanzará el próximo año. Es lo que se conoce como stablecoin, una criptodivisa que puede evitar fluctuaciones masivas en el valor, por lo que se puede utilizar para transacciones diarias. Expertos de la industria y conocedores del sector afirman que las compañías de pagos quieren un puesto en la mesa para ayudar a dar forma a la nueva moneda.

"No es inusual que los titulares (Visa, Mastercard, PayPal) se asocien con un disruptor", dijo Harshita Rawat, analista de Sanford C. Bernstein, en una entrevista. "Al menos querrán participar en la manera en que se está desarrollando este producto".

Los nuevos métodos de pago, como Apple Pay y otras billeteras móviles, con frecuencia tardan en despegar, por lo que es probable que cualquier competencia esté a años de distancia. Sin embargo, cuanto más pronto lleguen al proyecto las compañías de pagos, más tiempo tendrán para asegurarse de que sus empresas no se vean afectadas.

Ninguna de estas compañías ha sido tímida en buscar colaboración u otras oportunidades estratégicas. Solo PayPal ha gastado miles de millones de dólares en compras o inversiones en posibles asociaciones y competidores. Si bien PayPal no se ha aventurado en las criptomonedas anteriormente, fue un partidario de que se utilizará la tecnología blockchain en la creación de la criptomoneda libra.

Visa y Mastercard siempre buscan integrarse en formas de pago emergentes. Ambas firmas han establecido asociaciones con empresas de criptomoneda y blockchain. Han dicho que esta libra digital puede ayudar a más personas a obtener acceso a productos financieros.

"Creemos que las criptomonedas pueden abordar escenarios de uso que en realidad no son bien atendidos en la actualidad", como en áreas donde los pagos en efectivo siguen siendo importantes, dijo Jorn Lambert, vicepresidente ejecutivo de soluciones digitales de Mastercard. "Creemos que será un cambio gradual de lo que hacemos y no un reemplazo de esto".

Las compañías de pago son parte de la “Asociación Libra”, grupo que les permite participar activamente en relación a la manera en que se gestiona la criptomoneda. Actualmente no hay un compromiso de tiempo, por lo tanto, los miembros pueden abandonar la asociación en cualquier momento. Una vez que se finalice la constitución del grupo, habrá un compromiso de tiempo mínimo, según algunos miembros de la asociación que solicitaron no ser identificados por discutir asuntos privados.

"Tengo la sensación de que harán todo lo posible para asociarse e interactuar con Facebook", dijo Rawat. "Si Facebook decide eliminar los pagos con tarjeta, podría pensar en que es posible que no quieran participar".