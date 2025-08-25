La familia Pinault evalúa una posible venta de Puma

La familia Pinault se ha puesto en contacto con posibles compradores de Puma SE después de que la marca deportiva alemana perdiera aproximadamente la mitad de su valor de mercado en el último año, según personas familiarizadas con el asunto.

La familia multimillonaria, que posee una participación del 29% en Puma a través de Artémis, está trabajando con asesores, posiblemente con vistas a poner en marcha la venta de la empresa cotizada en Fráncfort, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas.

Se han puesto en contacto con posibles postores, entre los que se encuentran Anta Sports Products Ltd. y Li Ning Co., para sondear su interés en comprar Puma, según las fuentes, que añaden que también han conversado con otras empresas de ropa deportiva en EE.UU., así como a fondos soberanos de Medio Oriente.

Las acciones de Puma subieron hasta un 20% en la bolsa alemana tras la publicación de la noticia, la mayor alza desde octubre de 2001. La empresa tiene un valor de mercado de unos €3.200 millones (US$3.700 millones).

Es probable que la familia busque una prima considerable en cualquier acuerdo, según las fuentes. Artémis es también el accionista mayoritario de Kering SA.

Hasta hoy, las acciones de Puma se habían desplomado un 50% en los últimos 12 meses, afectadas por la débil demanda de sus artículos deportivos y de ejercicio y por la preocupación sobre el impacto de los aranceles de EE.UU.

Las deliberaciones siguen en curso y no hay garantía de que se produzca la transacción, según las fuentes. Un portavoz de Puma se negó a hacer comentarios, mientras que los representantes de Artémis, Anta y Li Ning no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los números de Puma

Fundada en 1948, Puma registró el año pasado ingresos netos de €281,6 millones y una facturación de €8.800 millones, y cuenta con una plantilla global de aproximadamente 22.000 empleados. Patrocina, entre otros, al equipo de la Premier League inglesa Manchester City, a la selección nacional de Portugal y a la selección masculina de balonmano de Dinamarca.

Anta es propietaria de marcas como Fila, Descente, Kolon Sport y Jack Wolfskin. Formó parte del consorcio que adquirió la finlandesa Amer Sports Oyj, fabricante de raquetas de tenis Wilson y bates de béisbol Louisville Slugger, por unos €4.600 millones en 2019.

Li Ning, fundada en 1990 por un legendario gimnasta chino del mismo nombre, diseña y vende calzado, ropa y accesorios deportivos profesionales y de ocio. Además de su marca homónima, cuenta con productos deportivos propios o bajo licencia, como la marca de tenis de mesa Double Happiness, la marca de deportes al aire libre Aigle y Kason, la marca de bádminton.