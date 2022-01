Ford le arrebata el segundo lugar a General Motors en ventas de vehículos eléctricos

Ford Motor Co. avanzó el año pasado al segundo lugar en ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos, detrás de Tesla Inc., gracias a la fortaleza de su Mustang Mach-E, superando a su rival General Motors Co., cuyo Chevrolet Bolt EV se ha visto afectado por un retiro del mercado.

Ford vendió 27.140 Mach-E en 2021, su primer año completo en el mercado, según un comunicado emitido el miércoles que detallaba sus resultados de ventas de diciembre y de todo el año 2021. El fabricante de automóviles informó recientemente que triplicará la producción en la planta mexicana que fabrica el automóvil enchufable. El martes, Ford anunció que duplicará la producción de la camioneta F-150 Lightning a batería que saldrá a la venta esta primavera, haciendo subir sus acciones a un máximo de 20 años.

En diciembre, las ventas de vehículos ligeros de Ford descendieron un 17,2%, afectadas por una caída del 15,7% de las ventas de las camionetas de la serie F, su mayor fuente de ingresos.

Ford presentó el nuevo Mustang Mach-1 en Argentina

En el año, Ford vendió 1,9 millones de vehículos, cayendo al tercer lugar en el mercado estadounidense, detrás de GM y el nuevo líder Toyota Motor Corp. Pero Ford señaló que registró las ventas más altas entre los fabricantes de automóviles de EE.UU. en el cuarto trimestre, gracias al lanzamiento de la camioneta pequeña Maverick, que vendió 13.258 unidades en sus primeros meses en el mercado.

“Ford terminó el año con fuerza, siendo el único fabricante de automóviles estadounidense que alcanzó la marca del medio millón en ventas en el cuarto trimestre”, dijo Andrew Frick, director de ventas de Ford en EE.UU. en un comunicado. “El año pasado fue un año fundamental para Ford en el segmento de vehículos electrificados”.

General Motors detuvo la producción del Bolt durante los dos últimos meses del año mientras trabajaba en la solución de un defecto que podría provocar incendios en las baterías. La firma de estudios LMC Automotive prevé que GM recupere el segundo lugar, aunque el director ejecutivo de Ford, Jim Farley, sostiene que su compañía se alejará con el F-150 Lightning que recibió casi 200.000 reservas no vinculantes.

