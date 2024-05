Goldman Sachs acude al mercado de grado de inversión por tercera vez desde marzo

Una división de Goldman Sachs Group Inc inició el miércoles su segunda venta de bonos con grado de inversión de los últimos dos meses, después de haber pasado cinco años sin un acuerdo.

Goldman Sachs Bank USA está comercializando instrumentos de tasa fija a variable y de tasa variable, según una persona familiarizada con el asunto. La empresa vendió US$3.000 millones de dicha deuda en marzo, su primera venta de bonos desde 2019.

El tramo fijo a variable de la última operación puede rendir 0,9 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar del tema. Un representante de Goldman Sachs que gestiona la venta de bonos no estaba disponible para hacer comentarios.

Mercado de grado de inversión

La unidad del banco se encuentra entre las tres firmas presentes en el mercado de grado de inversión el miércoles, después de que datos económicos impulsaran un repunte en los bonos del Tesoro y reforzarán las apuestas de que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés en septiembre.

Esta corresponde a la tercera colocación de Goldman Sachs Group, que vendió US$5.000 millones en bonos en abril, tras unos resultados del primer trimestre mejores de lo esperado.