Goldman Sachs y JP Morgan prevén un nuevo impulso para las acciones europeas hacia fin de año

Algunos de los principales estrategas de Wall Street afirman que las acciones europeas probablemente subirán en los próximos meses, debido a que unas sólidas perspectivas económicas las ayudarán a romper un rango estrecho de negociación.

Los pronosticadores de mercado de Goldman Sachs Group Inc. esperan que el índice Stoxx Europe 600 aumente 2% hasta alrededor de 560 puntos a finales de 2025, impulsado por una mejora en las perspectivas de crecimiento, un bajo nivel de posicionamiento y valoraciones relativamente más baratas.

El mercado asegura que el Tesoro vende dólares para atenuar la suba del tipo de cambio oficial

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El equipo dirigido por Sharon Bell también señaló el “creciente deseo de los inversores de diversificarse lejos de la exposición a Estados Unidos, tanto por la debilidad del dólar como por las posiciones concentradas en tecnología”. Los estrategas prevén que el índice de referencia aumente 5% en el próximo año.

Bell predijo correctamente en mayo que las acciones europeas no repetirían su sólido desempeño del primer trimestre. El índice de referencia ha tenido dificultades para superar los niveles récord alcanzados en marzo, dado que los aranceles de EE.UU. y unas ganancias corporativas débiles mantienen a los inversores cautelosos. El Stoxx 600 ha avanzado 8,7% en 2025, ligeramente por detrás del 9,8% del S&P 500.

Mislav Matejka, estratega de JPMorgan Chase & Co., anticipó con acierto la consolidación de julio. En una nota publicada el lunes dijo que la pérdida de impulso era “saludable” y que el sentimiento era demasiado optimista a comienzos de año. “Se acerca el momento de comprar”, escribió, citando la reciente recuperación de las acciones chinas. La segunda mayor economía del mundo es un mercado crucial para mineras, automotrices y fabricantes de artículos de lujo europeos.

“Hay mucha desconfianza en el mercado y un poco de bronca también”, aseveró un economista

El estratega también considera que las acciones de la zona del euro podrían superar a sus pares estadounidenses en los próximos uno o dos meses, aunque advirtió de riesgos persistentes derivados del debilitamiento del mercado laboral de EE.UU. y la agitación política en Francia. El índice CAC 40 tuvo un desempeño inferior la semana pasada después de que el primer ministro François Bayrou convocara una votación de confianza por un enfrentamiento presupuestario. Una encuesta de Bloomberg a 17 estrategas el mes pasado mostró que esperan que el Stoxx 600 termine el año en torno a los 556 puntos en promedio.

GZ