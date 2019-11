Google se asocia con Citi para ofrecer cuentas corrientes

Jennifer Surane

Google se ha asociado con Citigroup Inc. y una cooperativa de crédito local de California para ofrecer cuentas corrientes a los clientes, dijo una persona familiarizada con el asunto.

El producto se introducirá en el mercado en 2020. Citigroup gestionará la mayoría de los requisitos financieros y de cumplimiento, dijo la persona, que pidió que no se revelara su identidad porque el proyecto no se ha anunciado públicamente. Los clientes pueden acceder a sus cuentas a través de la aplicación Google Pay de la compañía, añadió la persona.

La medida es la más reciente entre las tecnológicas de Silicon Valley que intentan hacerse un hueco en el territorio de las empresas financieras, con el objetivo de ampliar el control sobre los clientes y acumular datos respecto a sus finanzas. La pesadilla para la industria financiera es que los gigantes tecnológicos repliquen el éxito de Alipay y WeChat en China, donde el dinero fluye a través de sistemas digitales sin la necesidad de contar con bancos.

Funcionarios antimonopolio autorizan a Google a comprar Looker

Para combatir esa amenaza, Wall Street está llegando a acuerdos para mantener un control firme sobre sus clientes. Apple Inc. se ha asociado con Goldman Sachs Group Inc. este año para ofrecer una tarjeta de crédito que había concedido préstamos por US$10.000 millones para el 30 de septiembre. JPMorgan Chase & Co. está desarrollando una billetera electrónica que daría a compañías como Airbnb y Amazon.com Inc. la capacidad de proporcionar a los clientes cuentas bancarias virtuales.

Facebook Inc. ha desarrollado un proyecto de criptomonedas denominado Libra el cual suscitó críticas del Congreso. El historial de la empresa de redes sociales en materia de privacidad y otros asuntos hace que no sea apta para su incursión en los servicios financieros, según dijo el Congreso.

Por qué no deberías usar las apps de Google en tu teléfono

Un representante de Google, de Alphabet Inc., no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Citigroup rehusó hacer comentarios. Wall Street Journal informó previamente sobre el plan de Google el miércoles.