EE.UU. pone al ex vice de Maduro, actual ministro, en su lista de "fugitivos más buscados"

El Servicio de Inmigración y control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) publicó este miércoles 31 de julio una fotografía del actual ministro de Industria de Venezuela, Tareck El Aissami, uno de los aliados más cercanos del presidente Nicolás Maduro, con la pregunta: "¿Ha visto a este fugitivo de los más buscados?".

Como parte de su campaña de los más buscados de la última jornada de julio, ICE dijo en Twitter que El Aissami es buscado por tráfico internacional de narcóticos. El aviso en el sitio web de ICE mostraba la última ubicación conocida de El Aissami como Caracas, la capital venezolana, e indicaba la información de recompensa como "no disponible".

#MostWantedWednesday Have you seen this #mostwanted #fugitive? He's wanted for international narcotics trafficking. https://t.co/mH0f1lVG0Q pic.twitter.com/cHmCEK5Vmt