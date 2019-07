Venezuela: exjefe de inteligencia revela espionaje, robo y motín

Jose Enrique Arrioja y Ethan Bronner

Días después de ser nombrado director de la temida agencia de inteligencia SEBIN de Venezuela el otoño pasado, el presidente Nicolás Maduro llamó al general Manuel Ricardo Cristopher Figuera y le preguntó dónde estaba el enemigo.

"No entiendo la pregunta", Figuera dice que respondió. "Quiero un informe cada dos horas de lo que está haciendo la oposición", respondió Maduro, enumerando a algunos de los 30 políticos cuyos paradero y actividades debían ser vigilados. Los informes, dijo, debían enviarse no solo a él sino a su esposa, Cilia Flores, y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El monitoreo involucró hojas de cálculo con fotos, escuchas telefónicas móviles y turnos de veinticuatro horas de los equipos de cuatro agentes y personal de campo observando movimientos y reuniones.

Figuera, el desertor venezolano más importante de las últimas dos décadas, está en Estados Unidos ofreciendo detalles del gobierno cada vez más autoritario de Maduro y los esquemas por los cuales él, su familia y sus asociados malversan los proventos del petróleo, el oro y otros tesoros nacionales de una nación otrora rica con 30 millones de personas que ha descendido al caos y el hambre.

Durante cinco horas de entrevistas con Bloomberg News en un hotel de Miami y en un bar deportivo cercano, Figuera, un corpulento hombre de 55 años entrenado en Cuba y Bielorrusia, sostuvo que los servicios de inteligencia venezolanos han infiltrado el aparato de seguridad de Colombia. Con esa penetración, a principios de este año, los venezolanos rastrearon los movimientos de un desertor clave, el Coronel Oswaldo García Palomo, quien fue capturado, torturado e interrogado después de cruzar la frontera colombiana para ayudar a organizar una rebelión.

"Un integrante del servicio de inteligencia colombiano estaba en contacto con uno de los nuestros y le dio un teléfono a Palomo", dijo. "Con ese teléfono lo siguieron". Figuera sostuvo que la tortura de Palomo no tuvo lugar en su agencia SEBIN, sino en la DGCIM, especializada en contrainteligencia militar. Figuera dijo que Palomo, quien todavía está en la prisión de SEBIN, es un amigo cuyo maltrato lo horrorizó.

La presidencia y el Ministerio de Defensa de Colombia no respondieron a solicitudes escritas en busca de comentarios.

Gran parte de la narrativa de Figuera se basa en su afirmación de que el abuso, la corrupción y el autoritarismo con los que se encontró después de que asumió su posición lo sorprendió. Esto ha sido recibido con escepticismo por los líderes de la oposición, quienes señalan que Figuera pasó una década como jefe adjunto de DGCIM antes de tomar el control de SEBIN y que ciertamente parecía estar completamente integrado en los elementos más brutales del aparato de seguridad antes de desertar.

Figuera abordó esto diciendo: "Comparto la responsabilidad de la permanencia de Maduro en el poder, como cualquier funcionario que haya sido parte de esta empresa criminal. Pero si alguien tiene pruebas contra mí, no temo enfrentar la justicia".

El situación de Figuera en Estados Unidos es temporal. Eliminado de una lista de funcionarios venezolanos sancionados al desertar, se le ha otorgado un permiso para quedarse pero no para ser residente. Su esposa, Barbara Reinefeld, quien asistió a la segunda parte de la entrevista, tiene una visa de más largo plazo porque tiene una hermana y un hijo que viven en EE. UU. La pareja se está quedando con su familia en Miami mientras intentan definir qué es lo siguiente. aunque Figuera dice que solo quiere regresar a su tierra natal lo antes posible, y agrega que cree que Maduro no va durar hasta fines del año. Un alto funcionario de Estados Unidos dijo que si Figuera quiere quedarse, deberá solicitar la residencia o asilo.

Traición de abril

El 30 de abril, cuando Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por EE. UU. y más de 50 países, fue a una base militar para expulsar a Maduro del poder, Figuera formó parte del complot. Él y Guaidó creían que otros altos funcionarios estaban con ellos, incluido el presidente de la Corte Suprema y el Ministro de Defensa. Pero no se presentaron, no está claro si dudaron en el último momento o simplemente fingieron interés, lo que deja a Figuera solo entre los altos funcionarios para declarar abiertamente un cambio en la lealtad. No ha hablado ni con el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ni con el presidente de la Corte Suprema, Maikel Moreno, desde su partida, y dice que anhela mirarlos a los ojos y desafiarlos por su traición.

Poco después del fallido intento, escapó a Colombia. En junio, después de temer por su vida allí, Figuera voló a EE. UU., donde pasó días informando a funcionarios estadounidenses. Guaidó y sus asesores, que han nombrado a funcionarios en Caracas, así como a embajadores y asesores en Washington y en otros lugares para servir como un gobierno rival de Maduro, parecen no estar seguros de qué hacer con Figuera. Algunos lo han acompañado a reuniones informativas y entrevistas, pero no se ha integrado en el grupo.

Juan Guaidó: "Hubo gente que faltó" en la rebelión, pero Maduro está "derrotado"

Carlos Vecchio, el embajador de Guaidó en Washington, dijo en una entrevista telefónica que tras su denuncia, Figuera debe ahora proporcionar evidencia contra Maduro. El gobierno interino no le está ofreciendo ningún apoyo en Estados Unidos.

Figuera fue hasta hace tres meses uno de los tenientes más confiables de Maduro, asistiendo a reuniones clave y ayudándole a consolidar el poder. En marzo del año pasado, dijo en la entrevista, Maduro lo envió a la República Dominicana para reunirse con un funcionario de la Agencia Central de Inteligencia para negociar el fin del bloqueo económico de los Estados Unidos, suspender las sanciones y abrir un canal de comunicación. Los americanos tenían ideas diferentes. Querían que Maduro renuncie, libere a un estadounidense de la prisión y permita nuevas elecciones. El esfuerzo no fue a ninguna parte.

Ganancias ilícitas

Figuera dijo que una cerca del entorno, se dio cuenta de que el presidente está buscando el enriquecimiento personal y el control totalitario. Dijo que el hijo del presidente de 29 años, Nicolás Maduro Guerra, creó un monopolio de comercio de oro que involucra a los empresarios Eduardo Rivas y Alex Saab. Cuando Figuera intentó iniciar una investigación sobre el comercio de oro, la vicepresidenta Rodríguez le pidio abandonar, dijo. Saab, un ciudadano colombiano, fue acusado el 25 de julio de cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, acusado de canalizar cientos de millones de dólares a cuentas en el extranjero.

Figuera también nombró al Ministro de Industria, Tareck El Aissami, como coordinador de las ventas internacionales de oro. Aissami fue sancionado por Estados Unidos en 2017.

Maduro Guerra declinó comentar en una respuesta por de texto; Rodríguez no respondió a una solicitud de comentarios, ni tampoco el Ministerio de Información.

En los últimos meses, Figuera comenzó a discutir con colegas selectos cómo sacar a Maduro del poder. Hablaron de establecer una comisión de reconciliación al estilo sudafricano y una transición político reformadora. Una serie de altos funcionarios tomaron parte en la planificación, dijo, pero se negó a nombrarlos por preocupación por su seguridad. Figuera dijo que también es parte de un esfuerzo por documentar las malas acciones de Maduro y presentar las pruebas a los tribunales internacionales de justicia.

El Tesoro estadounidense sancionó a un colombiano ligado al régimen de Maduro

Comentó que la escolta protectora de Cuba alrededor de Maduro ha aumentado notablemente en las últimas semanas a unos 200 agentes comparado con unos 20 antes del 20 de abril. Estados Unidos y gran parte de Occidente han tratado de aislar a Maduro, especialmente después de su reelección el año pasado en unos comicios masivamente condenados como manipulados. e ilegítimos, y conseguir que Guaidó lo reemplace. Pero Cuba, Rusia, China, Turquía e Irán siguen siendo aliados que ayudan al régimen a mantenerse en el poder, dijo Figuera.

Desestimó las recientes negociaciones entre el gobierno y la oposición en Noruega, y ahora en Barbados, como inútiles a menos que Maduro acepte retirarse. De lo contrario, dijo, el presidente intentará usar las conversaciones para ganar tiempo y reducir las sanciones que están sufriendo.

"¿Qué está pasando en Venezuela?", Dijo cuando se le pidió que resumiera las cosas. "Bueno, está siendo destruida".

