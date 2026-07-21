Iberdrola compra el control de la principal distribuidora eléctrica de Finlandia por €2.000 millones

Iberdrola SA acordó la compra de una participación de 80% en Caruna Group, la principal red de distribución eléctrica de Finlandia, por €2.000 millones (US$2.300 millones).

¿Por qué Argentina no es Finlandia?

La operación se enmarca en el plan estratégico de la empresa española para reforzar su posición en el negocio de redes de distribución eléctrica. Iberdrola ha señalado que destinará alrededor de dos tercios de sus inversiones entre 2025 y 2028 a este segmento, que atraviesa una profunda transformación impulsada por la transición hacia energías bajas en carbono y el auge de los centros de datos para inteligencia artificial.

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La compañía ya está obteniendo resultados de esta estrategia. Su beneficio del primer trimestre superó las estimaciones gracias al sólido desempeño de su negocio de redes, que se expandió tras una serie de inversiones realizadas en el Reino Unido y Estados Unidos.

La participación será adquirida mediante un acuerdo para comprar 80% del capital de Suomi Power Networks MidCo BV, según informó Iberdrola en un comunicado publicado el martes. Esa sociedad posee el 100% de las acciones de Caruna y está controlada por el fondo de pensiones Ontario Teachers’ Pension Plan y fondos administrados por la firma de capital privado Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR).

Iberdrola abonará aproximadamente la mitad del precio de compra al cierre de la operación y el resto en un plazo de hasta 30 meses, sujeto a los ajustes habituales.

Según la compañía, Finlandia es un mercado atractivo para invertir debido a su alta calidad crediticia y a un marco regulatorio favorable. Se espera que la transacción se complete hacia finales de este año o durante el primer trimestre de 2027.