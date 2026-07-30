ICE, matriz de NYSE, compra MarketAxess por US$6.000 millones

Intercontinental Exchange Inc. (ICE), la empresa matriz de la Bolsa de Nueva York (NYSE), acordó la compra de MarketAxess Holdings Inc. por unos US$6.000 millones en efectivo, incorporando una de las mayores plataformas de negociación de renta fija del mundo a su red de mercados financieros.

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Según los términos del acuerdo, ICE adquirirá todas las acciones en circulación de MarketAxess por US$167 cada una, un precio que representa una prima del 33% respecto al cierre bursátil del miércoles, informó la compañía en un comunicado.

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La adquisición otorga a ICE el control de una de las principales plataformas electrónicas de negociación de bonos corporativos y acelera la estrategia de su director ejecutivo, Jeff Sprecher, de construir un imperio de infraestructura para los mercados financieros que abarque bolsas, datos, compensación y mercados extrabursátiles. La operación también pone de manifiesto la creciente consolidación entre las empresas de infraestructura financiera en su intento por ganar mayor participación en el negocio de la renta fija.

“Durante más de dos décadas, ICE ha seguido una estrategia clara y consistente: tomar los segmentos más grandes y menos eficientes de las finanzas globales y aplicar tecnología y efectos de red para mejorar la transparencia”, señaló Sprecher en el comunicado. “La adquisición de MarketAxess es el siguiente paso natural”.

Las acciones de ICE subieron un 0,8%, hasta US$155,46, mientras que las de MarketAxess se dispararon un 30%, hasta US$163,24, su mayor avance intradía desde 2008.

ICE adquirió la Bolsa de Nueva York en 2013, incorporando el mayor mercado bursátil de Estados Unidos. Más recientemente, invirtió US$1.640 millones en Polymarket, una plataforma de apuestas basada en criptomonedas, ante el auge de los mercados de predicción. Su mayor adquisición hasta la fecha fue la compra, por US$13.100 millones, del proveedor de datos hipotecarios e inmobiliarios Black Knight Inc., completada en 2023.

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Con MarketAxess, ICE incorpora una plataforma de renta fija que conecta a unos 2.100 inversionistas institucionales e intermediarios financieros en más de 90 países y ofrece negociación electrónica de bonos corporativos, deuda de mercados emergentes, bonos del Tesoro estadounidense y otros instrumentos de renta fija.

Negociación electrónica

Las bolsas han crecido de la mano de la digitalización de clases de activos como los bonos corporativos, que pueden negociarse con mayor rapidez a través de plataformas electrónicas como MarketAxess. ICE ya cuenta con una plataforma de bonos dirigida a clientes minoristas y de gestión patrimonial, además de operar ICE Clear Credit, una cámara de compensación especializada en derivados de crédito que recientemente amplió sus operaciones para compensar bonos del Tesoro estadounidense.

Con la integración, ambas compañías buscan conectar a los inversionistas individuales con las mayores gestoras de activos del mercado de renta fija y crear una red más amplia para este tipo de inversiones.

“Al conectar estos grupos de participantes a través de millones de instrumentos, aumenta la probabilidad de que un comprador encuentre un vendedor”, señaló ICE en una presentación adjunta a la publicación de sus resultados del segundo trimestre.

La operación se produce después del acuerdo alcanzado entre ambas compañías en 2024 para conectar sus respectivas redes de liquidez, permitiendo que el sistema automatizado de negociación de ICE interactúe con la red de negociación abierta de MarketAxess.

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Los consejos de administración de ICE y MarketAxess ya aprobaron la transacción, que aún está sujeta a las autorizaciones regulatorias y al visto bueno de los accionistas. Se espera que la compra se complete durante el primer semestre de 2027.

Bloomberg LP, empresa matriz de Bloomberg News, compite con estas plataformas electrónicas ofreciendo servicios de negociación, datos e información para la industria financiera.

GZ