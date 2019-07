Italia, en alerta por el escándalo que asocia a Salvini con Rusia

Tommaso Ebhardt y John Follain

Parece que Matteo Salvini, el autócrata y euroescéptico de la política italiana, no lograr cerrar un escándalo por el supuesto financiamiento ilegal de Rusia.

El viceprimer ministro ha estado tratando de distanciarse de un aliado cercano, Gianluca Savoini, quien fue registrado aparentemente solicitando fondos ilegales de parte de tres rusos, según un informe de Buzzfeed News. La noticia ha dominado la cobertura de los medios de comunicación italianos desde que se reveló la semana pasada; aunque Salvini intenta tomar distancia, hasta ahora no lo ha logrado.

Savoini, que alguna vez fue portavoz de Salvini, asistió a una cena del 4 de julio con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Roma, y el viceprimer ministro ha dicho que no sabe cómo llegó a estar allí su asociado. El domingo, sin embargo, el primer ministro, Giuseppe Conte, desmintió el recuento e indicó en un comunicado que Savoini en realidad había sido invitado por la oficina de Salvini.

Los fiscales de Milán interrogaron a Savoini el lunes, según una persona familiarizada con la situación, que pidió no ser identificada. Los fiscales no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. No logramos comunicarnos con Savoini de inmediato.

Los líderes occidentales se esfuerzan por hacer frente al alcance de los intentos rusos por socavar sus democracias, y ahora el informe de Buzzfeed sugiere que el oponente más poderoso de la Unión Europea tal vez ha estado coqueteando con el Kremlin.

Salvini rompió filas con Francia y Alemania al pedir repetidamente a la UE que levantara las sanciones contra Rusia. Los medios italianos también informaron que los legisladores de la Liga intentaron aliviar los límites de financiación extranjera de grupos políticos.

Socavando la democracia

Además de entrometerse en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, Rusia ha tratado de atacar el proceso democrático en al menos 15 países de la UE, entre ellos Alemania, Francia y España, según un informe de la minoría del Senado el año pasado que calificaba a Putin como "influencia maligna".

Savoini, quien es presidente de la asociación de Lombardía Rusia, se reunió con tres rusos no identificados en Moscú en octubre pasado y discutió formas de financiar la fiesta de la Liga de Salvini, informó Buzzfeed el 10 de julio, citando una grabación de la conversación. Los fiscales de Milán han abierto una investigación preliminar sobre los posibles fondos rusos pagados a la Liga.

Matteo Salvini, el nuevo "duce"

Salvini, quien también se desempeña como ministro del Interior, negó que su partido hubiera recibido financiamiento ruso. En un comunicado la semana pasada, el viceprimer ministro dijo que "nunca ha tomado un rublo, un euro, un dólar o un litro de vodka en financiamiento de Rusia".

Salvini intentó ignorar los ataques sobre la reunión de Moscú, centrándose en cambio en la lucha contra el crimen, una plataforma de política clave junto con el control de la inmigración y la introducción de un llamado impuesto fijo. También ha convocado a sindicatos para discutir la política económica.

El ascenso de Salvini

Después de más de 20 años trabajando en la oscuridad para la Liga, Salvini ha cobrado prominencia desde que se unió a una coalición populista en Roma como socio menor el año pasado. Su dominio de las redes sociales y apariencia de una persona común han tocado las fibras de los italianos. Desde su victoria en las elecciones europeas de mayo, ha estado tratando de reforzar su control sobre el gobierno.

El domingo en la noche, Conte dijo que aún confiaba en Salvini, según la agencia de noticias Ansa, pero que tiene que haber transparencia en el gobierno.

Aún es fuerte

Es posible que las revelaciones no afecten la popularidad nacional de Salvini. Después de todo, los italianos apoyaron al amigo de Putin, Silvio Berlusconi, a través de múltiples escándalos. Los resultados de la encuesta del partido han seguido aumentando incluso después de las revelaciones, dijo Salvini el lunes, tildando la investigación de "surrealista".

Muchos de los aliados de Salvini han presionado para que se separe del movimiento 5 Estrellas y busque elecciones anticipadas. El apoyo para la Liga subió a 38% en una encuesta este mes, una distancia muy cercana del umbral de 40% que otorgaría a la Liga una mayoría en el parlamento.

Sin embargo, las dudas actuales sobre la reunión de Moscú han puesto a Salvini, la fuerza dominante en la coalición gobernante, a la defensiva.

El aliado de la coalición de Salvini y rival político en algún momento, el también viceprimer ministro Luigi Di Maio de 5 Estrellas, pidió la creación de una comisión parlamentaria para investigar la financiación de los partidos políticos.

El opositor Partido Demócrata de centro-izquierda también mantuvo la presión, y el exprimer ministro Paolo Gentiloni ha pedido la renuncia de Salvini.

"Alguien que dice mentiras para cubrir un fraude no puede ser ministro del Interior de un país principalmente democrático", escribió Gentiloni, líder del opositor Partido Demócrata, en una publicación de Twitter.